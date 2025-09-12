Las reglas que no sabías que tienen que seguir los pilotos de Fórmula 1

Es uno de los deportes que más emoción generan a nivel mundial. La F1 es uno de los mayores fenómenos de la velocidad en el mundo del motor y que arrastra a millones de seguidores por todo el mundo. Un deporte llevado al extremo en el que los pilotes han de lucir sus dotes referentes a la velocidad, la habilidad y la estrategia al mando de un monoplaza que alcanza en poco tiempo velocidades incomprensibles e incluso peligrosas.

No obstante, detrás del entramado de la parrilla y de todo lo que mueven las escuderías y los pilotos cada año, con cada Mundial de F1, encontramos una serie de reglas y regulaciones que seguramente, pese a ser seguidor del deporte, no conozcas.

Estas son algunsa de las reglas menos conocidas por los aficionados que todos los pilotos deben acatar para participar en el Mundial

Límite de peso del piloto y del coche

Límite de peso del piloto y el auto: Uno de los aspectos menos conocidos de la Fórmula 1 es el límite de peso mínimo que debe tener el piloto y su automóvil.

El peso mínimo del automóvil, incluido el piloto, es de 752 kilogramos. Esto significa que los equipos deben equilibrar cuidadosamente el diseño y la construcción del automóvil para cumplir con este requisito sin comprometer el rendimiento.

Número de motores por temporada

En un esfuerzo por controlar costos y promover la sostenibilidad, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) ha implementado regulaciones que limitan el número de motores que un piloto puede utilizar durante toda la temporada.

Anteriormente, los equipos solían cambiar los motores con frecuencia para maximizar el rendimiento, pero ahora cada piloto está limitado a un cierto número de unidades de potencia por temporada. Los ingenieros tienen todavía más peso.

Prohibición de gestos obscenos

Antes de cada carrera, los pilotos se alinean en la parrilla de salida para la ceremonia previa a la carrera.

El corte de mangas de Max Verstappen al Box de Williams / DAZN

Durante este tiempo, hay una serie de comportamientos que están prohibidos, como el uso de teléfonos móviles o la realización de gestos que podrían considerarse ofensivos. Los pilotos deben mostrar respeto hacia sus competidores y hacia el evento en sí.

Horarios estrictos de promoción y relaciones públicas

Los pilotos de Fórmula 1 son estrellas globales y parte de su trabajo va más allá de las pistas. Tienen compromisos promocionales, sesiones de relaciones públicas y eventos de patrocinadores que forman parte de su agenda. Cumplir con estos compromisos es parte integral de su papel como embajadores de sus equipos y del deporte en general.

Normas de comportamiento en la pista

La FIA tiene un código de conducta estricto que los pilotos deben seguir tanto dentro como fuera de la pista. Esto incluye normas sobre el respeto hacia los oficiales de carrera, otros competidores y el público en general. Cualquier violación de estas normas puede resultar en sanciones que van desde multas económicas hasta la pérdida de puntos en el campeonato.

Restricciones en la comunicación por radio

Durante la carrera, los equipos están limitados en la cantidad de información que pueden transmitir a los pilotos a través de la radio. Esto se implementó para fomentar que los pilotos tomen decisiones por sí mismos y para agregar un elemento adicional de incertidumbre y estrategia a las carreras.

Uso limitado de neumáticos

Los equipos tienen un número limitado de juegos de neumáticos disponibles para cada fin de semana de carrera. Esto significa que los pilotos deben administrar cuidadosamente su uso durante las sesiones de práctica, la clasificación y la carrera misma. La gestión de neumáticos puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en la Fórmula 1.

El nuevo concepto de monoplaza de F1 para 2026 / FIA

Regulaciones de consumo de combustible

La Fórmula 1 ha implementado regulaciones estrictas sobre el consumo de combustible para promover la eficiencia y la sostenibilidad. Los equipos deben cumplir con los límites de consumo de combustible durante la carrera, lo que añade otro nivel de complejidad a la estrategia para la misma.

En definitiva, ser piloto de Fórmula1, al margen de la emoción de la conducción, los pilotos deben estar pendientes de otra serie de reglas -muchas de ellas desconocidas- para además de sumar los puntos que les lleven al mundial evitar sanciones de la FIA.

Estas reglas están diseñadas para garantizar la seguridad, la equidad y el buen funcionamiento del deporte, y son parte integral de lo que hace que la Fórmula 1 sea uno de los eventos deportivos más emocionantes del mundo.