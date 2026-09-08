FIBA

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Breanna Stewart, en su espectacular partido contra la República Checa con Estados Unidos.

La victoria de España ante Japón le dio el billete directo para cuartos de final del Mundial, evitando el peligroso cruce de octavos, en una situación idéntica a la que lograron otras tres selecciones: Francia, Bélgica y Estados Unidos. Ninguna de ellas se enfrentarán por tanto en la próxima eliminatoria, pero sí podrían hacerlo en unas semifinales de ensueño, sobre todo en caso de darse el cruce de las de Miguel Méndez con la gran favorita al título. Más información