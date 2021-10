Buena jornada de sábado para el equipo Burgos-BH. Con una gran prestación en los dos frentes competitivos, han podido firmar la victoria con Felipe Orts en el ciclocrós de Medina de Pomar y rozar el top-5 con Manuel Peñalver en Francia, después de una gran carrera de todo el equipo.

Dominio de principio a fin para Orts en la carrera burgalesa. En las primeras posiciones desde salida, ha sabido ir aumentando su diferencia con respecto a los rivales, para llegar con una holgada renta a la línea de meta y disfrutar la victoria. "Es un circuito que me gusta mucho: seco, rápido y bastante técnico", explicaba Felipe Orts. "Una vez con la ventaja estabilizada, he preferido guardar el material, no cometer errores y así darle una gran victoria al equipo en casa. Quiero devolver la confianza que me han dado y esta es la mejor manera".

Por su parte, el también valenciano Peñalver pudo lograr un enorme sexto puesto tras el gran trabajo de todo el equipo en Morbihan: "Hemos salido con las ideas claras, hemos jugado nuestras bazas y hemos hecho un enorme trabajo en la parte final. 'Chupe' se ha metido en la fuga y ha peleado bien, pero al final se ha llegado al esprint y he podido estar yo ahí. Las sensaciones son buenas y creo que ha sido un día en el que todos hemos estado de 10".

Este domingo se cierra la temporada de carretera con Boucles de l'Aulne en Francia, mientras que Felipe Orts disputará en Villarcayo la última prueba en nuestro país antes de emprender la gira de ciclocrós por Bélgica y Holanda.