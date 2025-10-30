Del aula al océano: el aprendizaje como una aventura submarina

El evento, celebrado el 21 de octubre, se integró dentro del programa de actividades de SCUBAWEEK Ibiza, diseñado para que los más jóvenes descubran cómo la ciencia, el juego y el respeto por el mar se dan la mano. Fue una sesión en la que se explicaron los principios de la física aplicados al submarinismo (entorno acuático, presión, flotabilidad y respiración bajo el agua), a través de juegos y experimentos divertidos y comprensibles, de modo que los asistentes pudieran divertirse mientras aprendían.

El evento estuvo organizado por Fomento de Turismo de la isla de Ibiza con su club de experiencias Enjoy Ibiza Activities, en colaboración con el centro ANFIBIOS, y con la financiación del Consell Insular de Ibiza y el apoyo especial del ayuntamiento de Santa Eularia des Riu.

Acercar el submarinismo a los más jóvenes / Scuba Week

Buceo, educación y sostenibilidad

Descubrir la riqueza del fondo marino local de Ibiza, a través de dinámicas participativas, que permiten descubrir cómo el conocimiento del mar se convierte en una herramienta para fomentar el respeto, la conciencia ecológica y la preservación del hábitat submarino, fue uno de los leitmotiv del evento.

El teatro España de Santa Eulalia acogió un auténtico submarino experimental, contando con la presencia del veterano experto en formación de instructores Jaume Torres, que ofreció a los visitantes ejemplos prácticos y visuales de cómo reaccionan los espacios aéreos cuando son sometidos a presión bajo el agua. El tono fue divertido y distendido, haciendo hincapié en la necesidad de formarse adecuadamente antes de emprender la aventura del submarinismo. En la masterclass también se proyectó un vídeo que supuso todo un “viaje por las profundidades”, al mostrar la riqueza de la flora y fauna de los fondos que rodean a la isla.

El jueves 23 fue el momento de poner en práctica la teoría, con un grupo de participantes disfrutando de la actividad en la piscina municipal de Santa Gertrudi, finalizando las actividades con una incursión en el propio mar, el día 26.

Buceo y sostenibilidad / Scuba Week

Una realidad problemática

Siguiendo con las actividades, en la playa Es Niu Blau tuvo lugar el taller “Arte vs. Plásticos”, enfocado a concienciar sobre la problemática de los plásticos en el mar, en una actividad que reunió a familias y un gran número de niños, y fue tan reivindicativa como lúdica.

Profesionales del centro Anfibio Ibiza, dirigido por el experto en talleres didácticos relacionados con el medio marino Jaume Torres, permitieron a los asistentes sentirse como peces atravesando un mar de plásticos, elaborado con botellas suspendidas de un árbol.

Un mar de plasticos / Scuba Week

Al mismo tiempo que se explicaba la biodiversidad marina del litoral, junto a un divertido juego de encontrar un pez mula en una serie de fotografías, los asistentes pudieron usar los plásticos recuperados como lienzos, para dar rienda suelta a su creatividad, creando obras y pinturas que pudieron llevarse a casa.

Voces autorizadas dentro del submarinismo

También tuvo lugar una mesa redonda, el día 25, celebrada en la sala Formentera del Hotel Royal Plaza de Ibiza, que contó con la presencia del citado Jaume Torres, Juan Antonio Laredo, gerente de la correduría de seguros Scuba Medic, Carolina Torres, profesora de educación física de Instituto de enseñanza media, Jaume Ateca, profesor de tecnología en Instituto, Macarena Fernandez, Doctora especialista en medicina familiar y comunitaria y Manja Jurgens, redactora de la revista Duiken, que han debatido sobre temas relacionados con el buceo entre los más jóvenes.

Mesa redonda / Scuba Week

Se han tratado temas como la ausencia de métodos con atención a la diversidad, el hecho de tratarse del deporte con menos nivel de siniestralidad, la necesidad de acercar el deporte a los más jóvenes, los efectos beneficiosos (control del estrés, la calma de ansiedad, la posibilidad de conectar con uno mismo, la ayuda a asumir responsabilidades, trabajar en equipo, contacto con la naturaleza), sin olvidar que dentro de la isla la actividad del buceo recreativo puede ser una salida profesional para los jóvenes.

Pero sobre todo, en palabras de Jaume Torres, la idea principal es “que los más jóvenes entiendan el mar no solo como un lugar de diversión, sino como un espacio de aprendizaje y responsabilidad compartida. Si aprenden jugando, cuidarán lo que aman”.

Un broche de oro

La ponencia sobre arqueología subacuática, "Simbiosis entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural”, permitió descubrir los secretos del patrimonio sumergido, al mismo tiempo que supuso el cierre perfecto para la Scuba Week 2025.

Con un fantástico apoyo gráfico se presentó, de forma amena, el estado de conservación de algunos de los yacimientos y objetos arqueológicos sumergidos que engloban las llamadas praderas de posidonia, además de otras formas del fondo marino. De este modo, los presentes aprendieron a mirar con otros ojos el fondo del mar, ya que lo que puede parecer una piedra puede ser en realidad un trozo de historia guardado por los sedimentos del fondo del mar.

El cierre volvió a poner de manifiesto lo que se ha demostrado durante toda la Scuba Week, la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan del pasado, de forma que puedan entender mejor el presente y prepararse para el futuro.