España jugará ante Georgia si nada se tuerce

España disputará su primer encuentro en este parón de selecciones ante Georgia con el estadio Martínez Valero como anfitrión, escenario que ha sido motivo de revuelo. El problema residía en la reciente alerta meteorológica proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que situaba Elche como el escenario de unas fuertes lluvias y precipitaciones. Por suerte, parece que la situación meteorológica ha cambiado y el estadio del Elche CF podrá alojar sin problemas este encuentro clasificatorio para el Mundial 2026.

El Estadio Martínez Valero en obras / RRSS Elche CF

Un recinto seguro

El recinto ilicitano, que se encuentra en obras en su fachada, no ha sufrido apenas el impacto de las lluvias de este pasado jueves, impacto que si sufrieron varios barros de la ciudad. El drenaje del terreno de juego fue una de las claves para que se pueda disputar en este escenario el encuentro de La Roja. Hay algunos inconvenientes, aunque colaterales, ya que el principal aparcamiento del estadio se encuentra en una zona de tierra que puede derivar en barro.

Precedentes positivos

El club transmite la máxima tranquilidad y recuerda como ejemplo el partido disputado hace tres temporadas ante el Mallorca que comenzó con un retraso de media provocado por una tormenta eléctrica y un diluvio. Ese encuentro se pudo disputar sin problemas gracias a la luz suministrada por el grupo electrógeno y a un terreno de juego que soportó sin apenas charcos las lluvias torrenciales.