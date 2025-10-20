2da RFEF: El Valencia Mestalla y Torrent CF consiguen su primera victoria en la temporada , el CD Castellón B pincha en Mallorca y el Orihuela CF se asoma al descenso

Angulo por fin respira

El Valencia Mestalla obtuvo su primera victoria en la temporada tras 7 jornadas. El filial valencianista consiguió remontar un marcador que se le puso en contra en la segunda mitad del encuentro: A la primera de cambio, el conjunto local se adelantaba con un tanto de Carretero. Fue tras una acción desafortunada pero que, inevitablemente, ponía por delante a los ibicencos.

Sin embargo, los de Angulo consiguieron sobreponerse al resultado y eso les permitió sumar su primera victoria (además a domicilio) gracias a los tantos de Marc Jurado y Aimar Blázquez. El técnico del filial valencianista obtiene una 'bomba de oxígeno' tras unas semanas en las que se rumoreaba una posible sustitución.

Victoria trabajada del Torrent CF

El Torrent CF consiguió la primera victoria de la temporada en un partido en el que supieron sufrir ante las acometidas del equipo visitante. El equipo de Xavi Giménez comenzó muy fuerte, con un gol anulado en el primer minuto por fuera de juego. El Olot respondió con dos tiros al palo y continuos ataques, pero Marc Dolz pudo mantener la portería a 0 para su equipo.

Muy protagonista el portero del Torrent CF que se convirtió en un muro para el Olot. El Torrent supo defender el resultado y con un penalti pitado a favor consiguieron llevarse por la mínima su primera victoria en la temporada.

La irregularidad condena al CD Castellón B

Con el Poblense encerrado en su campo y el Castellón B avasallando la portería rival. Así terminó el partido para un filial albinegro que se durmió en la primera parte del encuentro y que, aunque, despertó no le valió para conseguir el empate. De hecho, la problemática vino cuando, en un abrir y cerrar de ojos, el partido llegaba al minuto 19 con un 2-0 en contra para los de la capital de la Plana.

A pesar de esto, la segunda parte fue en su totalidad para el filial albinegro. Con las líneas muy adelantadas y un juego atrevido el Castellón B conseguía alcanzar el 3-2 e incluso rozar el empate con varias ocasiones peligrosas. Aun así, el Poblense, uno de los equipos menos goleados de la categoría, consiguió replegarse bien y hizo que el filial albinegro se fuera de vacío del Municipal de Sa Pobla.

El once del CD Castellón B para medirse ante el Poblense / RRSS CD Castellón

La 'Mini Fábrica' pone al Orihuela coqueteando con el descenso

El Orihuela CF tiene un serio problema con los primeros minutos de sus partidos. Pasó contra el CF Intercity, se repitió ante el Tenerife B y lastró al equipo este pasado domingo con el Real Madrid C. El conjunto de la Vega Baja siempre está dentro del encuentro, pero jugar a remolque pasa factura y altera el guión de sus encuentros.

Los visitantes se adelantaron con un tanto de Rodríguez en el 18': Ya te toca remar. El conjunto orielano respondió y impuso las tablas a escasos minutos del final del primer tiempo. Sin embargo, esto no fue suficiente y la cantera madridista tardó apenas 7 minutos en ponerse por delante en el marcador. Nueva derrota para el Orihuela CF que ya ve 'el precipicio'.