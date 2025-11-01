Un año de la Dana: El Molino continua esperando al CD Bugarra

El tiempo se ha detenido en El Molino, casa del CD Bugarra . Porque 365 días después, prácticamente nada ha cambiado. Ya no están ni las cañas ni la maleza que la corriente arrastró, pero tampoco está el césped… testigo de tantas mañanas de fútbol y de un pueblo que aún espera volver a casa. “Al día siguiente de la DANA, de la riada, baje y fue desolador. Me tuve que apartar un poco del grupo con el que bajé, porque se me caían las lágrimas de ver cómo estaba todo”, se sinceró Miguel Ventura, presidente del club. Aquel día, el agua lo cambió todo. El campo se convirtió en una laguna de barro, que con tractores intentaron achicar. Dentro de las instalaciones, las paredes se agrietaron y solo los trofeos resistieron, como símbolo de la historia que la Dana no pudo borrar.

Los plazos se han dilatado

Un año después, las obras siguen pendientes. “Los plazos, visto la agilidad con la que se están llevando todas las gestiones, no podemos tener plazos, porque los informes se presentaron un par de semanas después de la DANA y casi un año después nos aprobaron la memoria", comentó Ventura. La burocracia y los informes han frenado el regreso, aunque poco a poco se van dando pasos. "Ahora sí que es cierto que parece ser que lo que queda puede darse con más agilidad. El Ayuntamiento en todo momento nos ha dicho que ojalá pudiéramos acabar la temporada, esta temporada, que sería sobre abril, mayo, pero no nos lo planteamos. Pensamos en que podamos empezar la temporada que viene, después del verano, y bueno, si se diese eso ya nos podríamos dar con el planteamiento".

Mientras los plazos se dilatan, El Molino sigue esperando. Sin césped, sin gradas llenas, pero con un pueblo que no ha perdido la ilusión. Porque aunque hoy el Bugarra juegue fuera de casa, el corazón sigue latiendo aquí, en su campo. "Ansiamos mucho, mucho volver aquí. Queremos jugar en casa, no sabemos cuando, pero ojalá sea lo antes posible", deseó.

Estado actual del campo del CB Bugarra / CD Bugarra

"Si no hubiera sido por ellos, no podríamos haber seguido"

Gracias a la grada, que actuó como barrera, los daños no fueron aún mayores. Pero la magnitud de lo ocurrido fue suficiente para dejar al Bugarra sin El Molino. “Nosotros perdimos nuestra casa, lo perdimos todo”, añadió su presidente. Desde entonces, el equipo ha tenido que mudarse… y su nuevo hogar está a apenas seis kilómetros, en Pedralba. “Por comodidad y cercanía, es la opción que tocaba, y superagradecidos a ellos porque si no hubiera sido por ellos evidentemente, ya casi con total certeza no podríamos haber seguido la actividad”, aseguró.

El CD Bugarra ha resistido con ayuda de muchos: desde la Federación Valenciana hasta los veteranos del Oviedo, que tendieron su mano en los peores días. También la Fundación Trinidad y Alfonso, que les dio una ayuda de 10.000 euros para material deportivo —lo máximo que se podía conseguir—, porque lo perdieron todo.

No se puede vivir con miedo

Cada vez que llueve, el recuerdo vuelve. Nadie olvida lo que pasó, pero tampoco se puede vivir mirando atrás. En Bugarra la lección fue dura, pero dejó algo claro: "No podemos vivir con miedo. O sea, evidentemente puede pasar cualquier cosa. Ya pasó, pasó hace en el 59, si no me equivoco, pasó muchos años después. No sabemos lo que puede pasar, entonces tenemos que seguir, intentar no pensar en ello, intentar hacer las cosas de la mejor forma para que si se vuelve a dar los daños no sean tan grandes", aseguró.