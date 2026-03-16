FÚTBOL
La joya valenciana que seduce en Europa
Estamos hablando de Chema Andrés, el futbolista valenciano que ya brilla en Alemania
Desde hace décadas, un gran número de futbolistas de origen valenciano son perlas a relucir en el panorama actual. En este caso, la joya valenciana que está deslumbrando en Alemania es el canterano madridista Chema de Andrés. El jugador procedente de La Fábrica se marchó esta temporada al Sttugart a cambio de 3 millones de euros y está rindiendo a muy buen nivel. Con un gol y una asistencia como central, el futbolista de Bétera está siendo una de la sensaciones de la liga germana y ya tienes a varios equipos de Europa interesados en su persona.
Una mirada fija desde Inglaterra
Para llegar a uno de los clubes más interesados tenemos que viajar hasta Inglaterra, concretamente a Newcastle. La entidad de las urracas es una de las más interesadas en el fichaje del central valenciano. Según apuntan desde Alemania, el Newcastle, entre otros clubes, le han ido a ver en directo, ya que están siguiendo muy de cerca su evolución para intentar un posible traspaso el próximo verano.
Una oportunidad para el madridismo
Pese a todos los intereses que le están surgiendo al futbolista de la Bundesliga, el Madrid tiene todo el control de la situación si le es necesario. El club blanco lo puede recomprar en los próximos años por 10 millones o llevarse el 50% de una futura venta. Tras el rendimiento difuso de la zaga madridista y la reciente plaga de lesiones, esta 'ganga' de mercado podría ser una oportunidad real para el madridismo.
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