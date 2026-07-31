Marruecos doblega a una combativa Mauritania y se lleva el título del COTIF (1-2)

La primera final africana de la historia del COTIF Sub-20 se decidió con victoria de Marruecos, que se lleva el título por tercera vez. Los marroquís remontaron en la segunda mitad tras el gol anotado por los mauritanos, que no pudieron aguantar el acecho de un conjunto que ya sumó los títulos en 1987 y 1996.

Las selecciones nacionales de Mauritania y Marruecos llegaban al último partido del torneo celebrado en l’Alcúdia tras liderar sus respectivos grupos y superar a Levante UD y Valencia CF. Ambos combinados han destacado por su presencia física, manteniendo alto el nivel de exigencia durante todo el partido. Sin embargo, sus virtudes son diferentes. Los mauritanos se han mostrado como un conjunto vertical, que intenta penalizar los fallos del rival. Por su parte, los marroquíes apuestan más por el toque y son un equipo correoso, que se adapta más a lo que pide en cada momento el duelo sobre el verde. Al final, la ambición de los pupilos de Ludovic Batelli fue clave. Se llevaron el partido por un resultado de 1-2.

Así fue el partido

El partido comenzó con las revoluciones por todo lo alto. Marruecos pidió una falta de Thiame (24) que el colegido no vio y en la siguiente jugada El Hafedh -el 9 mauritano- controlaba un balón en el área y su disparo perforaba la red. El tanto oposita a estar entre los más tempraneros de la historia de las finales del COTIF.

El partido comenzó con las revoluciones por todo lo alto. / César March

Ambos equipos mantenían un nivel físico alto, compitiendo por cada balón con el 110% de energía. No se regalaba nada. Marruecos quería adelantar sus líneas y sus rivales de casaca verde elevaban la presión desde el inicio. Esta presión alta había pillado desprevenidos a los marroquíes, que se rehacían conforme pasaban los minutos de juego. En el 7’ Eddaouidi se internó en el área, pero su centro fue despejado por un defensa mauritano. En el 9’, el siete mauritano -Imam- disparaba con peligro, pero Bellarouch paraba su tiro. No había un instante de pausa sobre el verde. Y tres minutos después, una triangulación del ataque marroquí era despejado por Amadou Sarr en su propia área.

En el 15’, el 2 marroquí -Bouhaddi- iniciaba y finalizaba una notable jugada, pero su disparo final era atajado por Brahim Hamedy. Cabe reseñar su esfuerzo, aunque terminó “disparando al muñeco”.

En el 21’ Monssef (8) lo intentaba desde fuera del área mauritana, pero su disparo se iba mordido. El colegiado optaba por dejar jugar y el encuentro seguía electrificado. De seguir así, ambos preparadores debían ser listos en el reparto de minutos.

En el 23’ el colegiado pitaba una falta sobre El Hafedh. El 9 mauritano era el mejor sobre el césped. Generoso en la entrega, en algo más de 20 minutos se había convertido en un dolor de muelas para los defensores marroquíes. El partido continuaba sin apenas pausas, aunque el juego se embarullaba por momentos. Las defensas comenzaban a asentar sus empalizadas.

El paso por vestuarios solamente se tradujo en un cambio por el lado mauritano. De momento, los dos entrenadores apostaban por mantener el mismo bloque y guion. En el 42’, la primera ocasión de peligro por lado de Mauritania finalizaba con un córner. Y en el 44’ el colegiado pitaba penalti tras una pantalla realizada por el 10 marroquí (Yguiz) que permitía a su compañero Raji pisar el área y ser derribado por un defensor rival. El propio Raji marcaba la pena máxima. El electrónico se igualaba.

En el 44’ el colegiado pitaba penalti tras una pantalla realizada por el 10 marroquí (Yguiz) que permitía a su compañero Raji pisar el área y ser derribado por un defensor rival. El propio Raji marcaba la pena máxima. / César March

En el 49’, los leones de Atlás volvían a aparecer en ataque. El gol les había dado un plus de energía y motivación. Eran momentos en los que marroquíes estaban más entonados y llevaban el tempo del juego. Un escenario, que por otra parte, no le era extraño a sus rivales mauritanos. El encuentro estaba abierto.

En el 65’ El Hafedh volvió a aparecer con una galopada desde su campo que fue interceptada en el último momento por la defensa rival. Algunos de sus compañeros protestaron, pero el árbitro no vio nada punible en la acción. Yguiz y Raji capitalizaban las acciones en ataque de los de uniforme verde. Y en el 70’ una falta lateral lanzada por el 7 parecía que podía envenenarse. Batelli realizaba varios cambios en busca de piernas frescas en el tramo final del encuentro. La segunda parte era de dominio marroquí, aunque un fallo podía convertirse en un zarpazo rival. Y en el 78’ llegaba el segundo para los marroquíes. Raji se hacía con un balón y lanzaba el balón fuera del alcance del portero Hamedy. Un tanto de bella factura que levantaba a parte de la grada. En el 81’, Addelghafour controlaba en el área, pero su centro se paseaba sin encontrar rematador. Y en el 83’, el mismo pelotero marroquí la tuvo tras una jugada de su compañero Saad, pero su remate dio en el larguero.

Hamza Raji marcó los dos goles d ela victoria marroquí. / César March

Marruecos había sido una escuadra más ambiciosa y volvía a ganar el COTIF 29 años después.

Ficha técnica

SN Mauritania:

16- Brahim Hamed

3- El Hassane

4- Khalidou

5- Coulibaly

6- Amadou Sarr

7- Imam Diane

9- El Hafedh

11- Saad Camara (10. Hamidou Sarr, 56’)

12- Keita

21- Diouly Bah (8. Amadou Ba, 41’)

24- Thiame

Entrenador: El Kory Ahmed

S. N. Marruecos :

1. Bellarouch

2. Bouhaddi

5. Ylies

7. Hamza Raji

8. Monseff (13. Kasbi, 49’)

10- Yguiz (17. El Mahjoubi, 71’)

14. Soukrat

15. Youssef Jamal (4. Arkid, 49’)

18- Hicham Mellali (23. Zouhair 49’)

21- Eddaouidi (11. Abdelghafour, 71’)

27. Essaadi (16. Benoma, 71’)

Entrenador: Ludovic Batelli

Goles: El Hafedh(1-0), 1’, Raji (1-1), 44’ ,Raji (1-2), 78’

Árbitro: Saúl Ais. Asistido por David Cartón y Ricardo Esteve. Amonestó a Sarr (26’) y El Hassane (30’) en Mauritania. También amonestó a Jamal (39’) en la selección nacional Marruecos.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 6.000 personas. Final de la edición 2026 del COTIF.