Sergio García Dols: "Si me llega la oportunidad de correr en MotoGP, la voy a coger. Pronto lo sabremos..."

Sergio García Dols afronta el Gran Premio de Alemania como líder de Moto2 con 14 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura, y con todas las miradas puestas sobre él después de que Fabio Quartararo confesara el jueves que lo había recomendado a Yamaha para dar el salto a MotoGP en 2025 en la escuadra satélite de Pramac. El de Burriana tiene muy claro que si se le presenta la oportunidad la va a aceptar, y no negó que haya habido contactos de cara al futuro inmediato, nuevamente ante las cámaras de DAZN.

Antes de iniciar los entrenamientos libres del viernes, Sergio García Dols aclaró que su principal objetivo es subir a MotoGP. "Uno de los objetivos también es ese, ¿no? Si me llega la oportunidad de correr en MotoGP la voy a aceptar", dijo el castellonense. Y sobre si ha tenido ya alguna oferta, o conversaciones al respecto, a pesar de no haber llegado aún al ecuador de la actual temporada, no lo negó: "Bueno, eso es una cosa que no me gusta decir. Si sale bien todo y se puede, pronto lo sabremos".

Eso sí, el valenciano agradeció las palabras de Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP, que le ha recomendado a Yamaha al igual que a Fabio di Giannantonio. "Bueno, yo encantado de ser compañero suyo. Yo con Fabio tengo una gran relación, creo que es un pilotazo y me he fijado mucho en él. Está claro que Yamaha sería una opción para subir, están haciendo un gran trabajo, y, ¿por qué no? Ojalá se pueda hacer".