Álex Márquez: "Mola mucho volver a València después de lo del año pasado"

Álex Márquez, subcampeón del mundo 2025 y uno de los más aclamados por la afición, ha señalado al llegar al Circuit 'Ricardo Tormo' de Cheste que "mola mucho volver a Valencia después de lo que pasó el año pasado". "Y también, después de dos años sin venir aquí, hace el fin de semana aún más interesante, más morboso de alguna manera para ver dónde está cada uno, dónde están las fábricas, cuánto han cambiado las motos desde el 2023", asegura Alex Márquez.

"Será interesante e intentaremos hacer un fin de semana sólido, puesto que ya he conseguido lo que tenía que conseguir este año y Portimao y Valencia son casi como un regalo, pero hay que aprovecharlo y es verdad que será muy importante salir con buenas sensaciones para el test del martes", reconoció el piloto de 'Gresini Racing'.

Paso a piloto oficial

Con la ausencia de Marc Márquez tanto en el gran premio como en los 'test' de pretemporada del próximo martes, Alex Márquez ha reconocido que será "el primer test que haré con ese 'estatus' (piloto oficial Ducati), aunque nuestro trabajo no es decir si algo va mejor o peor, porque nosotros no hacemos las piezas, sino probar al límite lo que nos digan para que ellos puedan ver si eso funciona o no y tener mejores datos".

"Intentaré hacerlo lo mejor que pueda y ser profesional como siempre, pero es verdad que los 'test', cuando tienes cosas que probar, son más interesantes", continúa Alex Márquez.

'Rivalidad' con su hermano Marc

En una entrevista reciente Marc Márquez recordó una conversación con su hermano Alex, ahora campeón y subcampeón de MotoGP respectivamente, en la que el primero le decía al segundo que "en la pista serían rivales, pero siempre hermanos". "Llegamos a Argentina después de Tailandia, donde me tuvo que dejar pasar porque tuvo problemas con el tren delantero. Y me dijo: "¿Tú no tienes una sensación rara cuando me tienes que adelantar? No miedo, pero no cagarla, que se trata de mi hermano", señaló al respecto.

Y continuó: "le dije que a veces sí, te da un poco de cosa, y me dijo que eso no nos podía pasar y que teníamos que hacer un pacto ya que puede pasar un error en MotoGP, y dijimos que, si nos caemos entre nosotros, uno le dirá al otro que la ha cagado y ya está, que seguiremos siendo hermanos igual".