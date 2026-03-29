Jaume Masià repite podio en Portimao y coge ventaja como líder

Jaume Masià ha puesto el broche de oro a su fin de semana en Portimao. El valenciano sale de la segunda fecha del campeonato con la Ronda Portugal como líder del Mundial de Supersport. El de Algemesí repitió el segundo puesto del sábado en la segunda manga, de nuevo, por detrás de Valentin Debise. Un resultado que pone a Masià en lo alto de la clasificación seis puntos por encima de Albert Arenas.

Masià tuvo que tirar de remontada como ya hiciera el sábado. El de Ducati comenzó la carrera atrás, pero con mucha paciencia y sabiendo aprovechar el momento exacto para lanzar su ataque, replicando la estrategia de la primera manga. Masià en unas pocas curvas saltó de la cuarta a la segunda posición de la que ya no se movería. Otra vez las Yamaha de García, Arenas y Mahías se las verían por lograr el tercer escalón del podio que fue para Arenas, dejando al francés sin repetir podio.

Noticias relacionadas

Ahora Masià podrá disfrutar de su liderato durante varias semanas hasta la Ronda 3. El campeonato de Supersport celebrará su tercer fin de semana de la temporada entre el 17 y el 19 de abril en un trazado mítico como Assen. Por ahora Masià se está imponiendo con tres podios en cuatro carreras, demostrando una regularidad clave en este inicio de curso.