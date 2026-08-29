Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) lidera a los valencianos en Motorland en una pole para Alonso López

Dani Holgado continúa siendo uno de los pilotos más rápidos de la categoría y ha logrado la tercera posición en el cronometrado del Gran Premio de Aragón. Pese a sufrir una fuerte caída en la sesión matinal, el español ha sabido reponerse para pelear por las primeras plazas de la parrilla de salida bajo un intenso calor en el circuito aragonés. Alonso López se ha llevado la pole de la categoría intermedia, seguido de Izan Guevera en segunda posición. David Alonso también ha dado un gran paso adelante este sábado y ocupará el quinto lugar.

Respecto al resto de pilotos valencianos Ángel Piqueras saldrá en la octava posición justo por delante de Álex Escrig y Ortolá desde la 15ª plaza. Canet, Ferrandez y García Dols no pasaron de la Q1.

El sábado no ha comenzado de la mejor manera para Dani Holgado. El piloto del CFMOTO Inde Aspar Team ha sufrido una fuerte caída en el entrenamiento libre de esta mañana cuando tan solo había completado dos giros. El equipo ha tratado de reparar la moto antes de que se agotara el tiempo, pero finalmente no ha logrado regresar a la pista, por lo que ha tenido que afrontar el cronometrado de la tarde sin haber rodado apenas. Esta situación no ha supuesto ningún impedimento para el español, que ha salido a la Q2 dispuesto a pelear por las posiciones delanteras, tal y como ya hizo en la jornada anterior. Holgado ha jugado todas sus cartas hasta la última vuelta, cuando ha logrado su mejor tiempo del fin de semana (1:49.634) para colocarse en la tercera posición de la parrilla de salida.

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Su compañero David Alonso también ha mostrado una gran forma física en la segunda jornada en MotorLand. El colombiano ha continuado con la línea de trabajo de ayer y ha seguido mejorando sus sensaciones desde primera hora de la mañana, lo que le ha permitido llegar a la Q1 con una gran confianza para superarla sin mayores dificultades. En la Q2 Alonso ha mantenido el nivel e incluso ha seguido mejorando sus tiempos para recortar distancias con los pilotos más rápidos. Gracias a su 1:49.689, el piloto del CFMOTO Inde Aspar Team comenzará la carrera desde la quinta posición y tendrá la oportunidad de volver a pelear por las posiciones delanteras.