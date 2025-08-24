Éric Igual lo vuelve a hacer y ya es ¡¡¡doble campeón del mundo júnior!!!

Sebastián Mora parece tener relevo en el ciclismo en pista valenciano. Y es que si el sábado logró proclamarse campeón del mundo júnior en la prueba de puntuación, Éric Igual completó un fin de semana histórico en el velódromo de Apeldoorn (Países Bajos) colgándose un nuevo oro en la prueba de madison, junto al vasco Eñaut Urkaregi.

Un doble maillot arcoíris que pone al de Llíria en el foco de los grandes proyectos de futuro del ciclismo español, con grandes equipos del pelotón siguiéndole de cerca tras brillar también en el equipo gallego del Picusa Academy.

Un segundo oro que, sin embargo, hubo que pelear hasta el último segundo, ya que el triunfo se decidió por tan solo un punto en una épica carrera para el recuerdo.

El valenciano y el vasco se llevaron los tres primeros sprints, y lograron puntuar en los seis siguientes, además de ganar una vuelta cuando los británicos e italianos los sacaban de la primera plaza. El dúo nacional no lograba puntuar en las dos últimas llegadas, lo que era aprovechado por Gran Bretaña, Italia y Alemania para acortar distancias.

Celebración conjunta del equipo español en el Mundial de ciclismo en pista / RFEC

Emoción hasta el final

Todo se iba a jugar en el último sprint. Igual y Urkaregi llegaban en la cuarta plaza, lo que les supuso 2 puntos más para alcanzar los 51, y permitirles ganar por tan solo uno al combinado italiano, vencedor del sprint final. La tensión se palpó en el velódromo hasta el veredicto final, que hizo explotar de júbilo a la expedición española.

Leyre Almena, quinta

Por su parte, la también valenciana Leyre Almena e Izaro Etxarri lograron un meritorio quinto puesto en la Madison femenina. El tándem vasco-valenciano sumó un total tres puntos, que le hicieron llegar con opciones de bronce al sprint final; sin embargo, Australia les quitó esa oportunidad, en una prueba que venció con solvencia Gran Bretaña.