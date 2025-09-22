Los mejores riders de la Comunitat Valenciana brillaron en LANUSO 2025

El Skate Park de la Ciutat Esportiva Camilo Cano fue la sede el pasado fin de semana de La Nucía Skate Open 2025 en el que 80 deportistas procedentes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana ofrecieron un gran espectáculo en esta competición que se disputó en las modalidades de skateboarding y rollerfreestyle. Este evento especial de patinaje está organizado por la Federació Patinatge de la Comunitat Valenciana con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía.

La entrega de trofeos contó con la presencia de José García, presidente Club Skate La Nucía, Pau Moltó, secretario y Vicente Martí, presidente de la Federación Patinaje Comunitat Valenciana y Sergio Villalba, concejal de Deportes de La Nucía.

La Nucía Skate Open 2025

El Skate Park La Nucía albergó la segunda edición de LANUSO 2025 (La Nucía Skate Open) una prueba de gran nivel que reunió a las y los mejores riders de la Comunitat Valenciana, incluyendo también algunos deportistas del territorio nacional e internacional. Ochenta participantes estuvieron en La Nucía Ciudad del Deporte en esta competición que albergó dos modalidades: Skateboarding y Rollerfreestyle.

El sábado fue el turno del skateboarding que, tras unas emocionantes finales, se saldó con las victorias de Nekane Llinares y féminas y Taigo Gimeno en chicos.

El domingo por la mañana fue el turno de las y los riders de rollerfreestyle que disputaron este open en varias categorías. En Sub-10 la victoria fue para Daniel Pozo; Álex Benito fue el mejor en Sub-14, mientras que Iker Fuster venció en Sub-19. En la categoría Absoluta Masculina José Muriel se llevó la victoria y en Máster, el campeón fue Milán Csordas. Por último, en Absoluta Femenina la victoria fue para la joven promesa, Sofía Pozo que completó una gran final.

Una vez más el completo y prestigioso Skate Park de La Nucía fue sede de un campeonato autonómico que reunió a muchas promesas de estas modalidades deportivas.