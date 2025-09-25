Kike Alhambra se queda cerca del podio en el Mundial de Natación Paralímpica

La cuarta jornada del Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica disputado en Singapur terminó con cuatro medallas para la selección española: una plata para Teresa Perales, Toni Ponce y el relevo 4x100 estilos de discapacidad visual y un bronce para Marta Fernández. Cerca de las medallas terminó en el 100 espalda S13 (discapacidad visual leve) Enrique Alhambra, quedando en quinta posición con una marca de 1’00”46, prueba en la que Pedro Fernández (1’07”07) no consiguió meterse en la final. Fuera de la final se quedó también Nahia Zudaire (1’12”46) por 30 centésimas en el 100 libres S8 (discapacidad física moderada).

Medallistas de la cuarta jornada

Teresa Perales agrandó su leyenda consiguiendo una nueva medalla mundial al proclamarse subcampeona del mundo en el 200 libres S2 con un tiempo de 4’27”18, solo por detrás de la italiana Arjola Trimi que batió el récord mundial de dicha prueba parando el crono en 4’24”56, el tercer cajón del podio lo ocupó la mexicana Fabiola Ramírez (5’ 12”66).

Toni Ponce también se colgó la plata mundial en el 200 estilos SM5 (2’50”88), en un ajustado final en el que se impuso el chino Jincheng Guo con un tiempo de 2’49”24, tercero fue el nadador que compite bajo bandera neutral Dmitrii Cherniaev (2’58”58). Luis Huerta con un tiempo de 3’23”05 se quedó fuera de la final en esta misma prueba.

Una plata se llevó igualmente el relevo 4x100 estilos de 49 puntos (para nadadores con discapacidad visual) formado por Albert Gelis, Marian Polo, Juan Ferrón y Emma Feliu que, con un tiempo de 4’25”33, solo fue superado por el combinado brasileño (4’23”48), la tercera posición fue para los japoneses (4’37”90).

La cuarta medalla de la jornada la consiguió Marta Fernández, que subió al tercer cajón del podio en la prueba de 50 metros espalda S3 con una marca de 56”65 y en la que se impuso la británica Ellie Challis (53”92) y segunda fue la estadounidense Leanne Smith 55”36.

Rozando las medallas

Además del mencionado Kike Alhambra, también rozando las medallas estuvo el nadador Daniel Ferrer en el 50 espalda S3 que consiguió la cuarta posición con una marca de 50”44. Al igual que en el 200 estilos S11 (nadadores ciegos) Albert Gelis (2’26”63) que fue cuarto y Ramón Cantero (2’34”65) que se quedó en sexto lugar. Séptimo fue Miguel Ángel Navarro (7’46”13) en el 200 libres S1 (clase para los nadadores con mayor grado de discapacidad física).

Quinta posición logró Iván Salguero (1’10”66) en el 100 braza SB12 (discapacidad visual moderada) en cuya final Álex Villarejo fue séptimo (1’13” 03) y prueba en la que Juan Ferrón con un tiempo 1’17”22 se quedó fuera de la disputa por las medallas.

En el 200 estilos SM5 Berta García se quedó en séptima posición con una marca de 4’11”31 y sexta fue Leyre Orti en 100 espalda S7 con 1’30”55.

Fuera de las finales

Tres nadadores españoles se quedaron fuera de las finales en el 100 estilos S9: Jacobo Garrido (57”79), el también deportista FER José Antonio Marí (58”43) y Jian Wang Escanilla (58”44). Tampoco se metió en la lucha por las medallas Miguel Luque en el 50 espalda S4 que con una marca de 50”76 no entro en las finales.

Tras cuatro jornadas de competición, los nadadores españoles han sumado un total de 11 medallas: 2 oros (Íñigo Llopis y María Delgado), 5 platas (Tasy Dmytriv, Teresa Perales , Toni Ponce, Relevo 4x100 y Mahamadou Dambelleh) y 4 bronces (dos de Nahia Zudaire, Berta García, Marta Fernández) .

La competición se celebra hasta el 27 de septiembre en el Centro Acuático OCBC de Singapur y consta de siete jornadas con doble sesión: las series clasificatorias desde las 9 de la mañana (3 de la madrugada en España) y las finales a partir de las 17.30 (11.30 hora española). Todas las pruebas se pueden seguir en directo a través del canal de YouTube del Comité Paralímpico Internacional: https://www.youtube.com/user/ParalympicSportTV