Martín Fiz: "Es un honor haber acabado el Circuito SuperHalfs en València"

De los 26.200 corredores que tomaron la salida en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich el pasado domingo 26 de octubre, un total de 8828 estaban también inscritos en el Circuito SuperHalfs y de ellos, 451 llegaban a la ciudad del running para completar su última 'SuperRace' y lograr así la SuperMedal, la Super-Medalla que acredita a los que completan los 6 medios maratones que forman parte del Circuito SuperHalfs en el que está València junto a Lisboa, Praga, Berlín, Copenhage y Cardiff. Entre esos atletas que buscaba la medalla de finishers del Circuito internacional destacó Martín Fiz. Además de completar en València el Circuito, lograba la victoria en la categoría M60 con un tiempo oficial de 1h16:22.

Feliz de acabar en València

Nada más cruzar la meta atendía a SUPER para analizar su nuevo triunfo en València: "Ésta era la última de las seis SuperHalfs que me quedaba por hacer. Venía a acabar mi reto y lo he logrado, estoy muy contento". Además, Martín Fiz lograba en lo más alto del podio: "He acabado como el primer ganador de la categoría +60 así que muy contento de acabar este periplo en València, la Ciudad del Running, es un honor acabar aquí en València, no podía haber elegido mejor sitio".

Elogios a la Ciudad del Running

Martín Fiz resaltó la labor que está haciendo València en la proyección del atletismo: "Valencia es una ciudad que se ha posicionado en lo más alto del running en todo el mundo. Había que acabar aquí este reto que ha durado 3 años, entre altibajos, lesiones y demás. Al final lo he podido culminar con una victoria, así que estoy muy feliz", afirmó Martín Fiz que el año pasado tuvo que renunciar a participar en el Medio Maratón de València a causa de una lesión.

Martín Fiz, embajador del Circuito SuperHalfs / SD

La aventura de Martín Fiz en busca de la SuperMedal empezó en 2023 en el Medio Maratón de Lisboa, el primero del Circuito SuperHalfs que completó. Le siguieron ese mismo año Copenhague (Dinamarca) y Cardiff (Gales). En 2024 participó en el de Praga (República Checa). Después llegaba la lesión que le obligaba a parar. En 2025, el atleta vitoriano retomaba el Circuito en el Medio Maratón de Berlín (Alemania) en la categoría M60, con un gran tiempo de 1h15:45. Sólo le faltaba València para completar el Circuito, algo que lograba el pasado domingo. Además de participar, Martín Fiz en todas las pruebas, incluida València, lograba la victoria en su categoría.

En Valencia, en la‘Ciudad del running’, Martín Fiz completó el medio maratón en 1h16:11 (3’35”/km) y amplió su extenso catálogo de victorias para seguir agrandando su leyenda. Tras proclamarse campeón de Europa y del mundo de veteranos y campeón de los 6 Majors de Maratón, ahora Martín Fiz añade un nuevo éxito a su palmarés: el Circuito SuperHalfs.