“El sacrificio, esfuerzo y respeto del rugby lo he aplicado a mi vida personal”

César Sempere Padilla (Villajoyosa, Alicante, 26 de mayo de 1984) comenzó y terminó su carrera deportiva en el Club de Rugby La Vila tras su paso por varios equipos españoles (El Salvador y CRC Madrid) y europeos: Montpellier Hérault (2009-2010), Leicester Tigers (2010), Nottingham R.F.C. (2010-2011) y Northampton Saints (2011-2012). Desde 2001 formó parte de las selecciones españolas de rugby en categorías inferiores desde S17 a S19, jugando dos Mundiales en esa categoría, hasta alcanzar la Absoluta, con la que disputó 57 partidos oficiales de Rugby XV y más de 300 partidos de Rugby 7’s.

En su palmarés figura una Liga con el CRC Madrid (2009), una Supercopa de España (2009 con CRC Madrid), una Liga Superibérica (2009) con los Gatos de Madrid y cuatro Copas del Rey (2005 y 2006 con El Salvador; 2008 y 2009 con CRC Madrid). Además tiene varios récords Guiness, como por ejemplo anotando varios hat tricks (uno de ellos en su debut con la selección española contra Hungría). Ha jugado en la selección de Europa contra Barbarians franceses y anotado 96 ensayos en la liga española.

Actualmente es Deportista Referente de la Comunidad Valenciana y Deportista ReFERente de la Fundación Trinidad Alfonso. Gestiona eventos deportivos, como la gran final de la Copa del Rey de Rugby que se disputó en el Estadio Ciudad de Valencia en 2018, y fundó en 2021, en plena pandemia, junto a la Fundación Trinidad Alfonso, la primera instalación de rugby privada en Valencia, CampOval. Y el día 29 de octubre de 2024 vio como lo perdía todo desde un montículo de las vías del tren.

Comenzamos primero con tu trayectoria deportiva. ¿Cuándo empiezas a jugar al rugby? ¿Qué recuerdas de tus inicios en el Club de Rugby La Vila?

Empecé desde el colegio con un grupo de amigos y compaginaba muchos otros deportes. El tercer tiempo y viajar a otros pueblos era lo que más me gustaba.

Después pasas por El Salvador, Pozuelo… hasta dar el salto a las ligas extranjeras en 2009, ¿cómo fue esta experiencia?

Ha sido todo un ciclo de subidas y bajadas en todos los niveles, pero sin duda un periplo lleno de aprendizaje, experiencias y donde cada club me ayudó a crecer como jugador y persona.

En 2012 vuelves a España, ¿qué motivó este regreso?

En 2012 volví para emprender el profesionalismo del rugby 7s y preparar la posible clasificación a los Juegos Olímpicos de 2016.

Internacional con España y olímpico en Río de Janeiro 2016. ¿Cómo viviste la internacionalidad y esa presencia en unos Juegos?

Los partidos internacionales llegan gracias al seleccionado Gedd Glyn que confía en mi con 18 años y me da la oportunidad de jugar partidos internacionales con la selección Absoluta. Los Juegos Olímpicos fue un ciclo duro de preparación pero con una clasificación inolvidable y una presencia en Río preciosa.

César Sempere, con la camiseta de la selección española. / MUNDO RUGBY (César Sempere)

Háblamos de tu retirada del rugby profesional, ¿cómo fue, que sentiste?

La retirada viene con la presencia de lesiones y cansancio mental. Durante años jamás pude descansar y empezaban a motivarme otros escenarios emprendedores y mi vida personal con mi familia y mi mujer. Después de muchos años en el alto nivel, y en un deporte amateur, mi cuerpo me pedía descansar.

¿Cuáles son los valores que más destacas de este deporte?

Hay muchos valores que destacar pero me quedo con el sacrificio, esfuerzo y respeto que me ha ayudado aplicarlos a mi vida personal, y poder conseguir metas con un carácter fuerte y diferencial.

¿Cómo ves el nivel del rugby en la Comunidad Valenciana?

Vivimos etapas de nuevo cíclicas y modas, pero el rugby en la Comunidad Valenciana está como siempre, con grandes clubes haciendo su trabajo y una federación con un buen grupo de profesionales.

Después del adiós como deportista de élite, ¿en qué centraste tu vida?

Mi vida se centró en conocerme, aprender para emprender y en impulsar proyectos en forma de cumplimiento de sueños.

En 2021, en plena pandemia, fundas junto a la Fundación Trinidad Alfonso, la primera instalación de rugby privada en Valencia, CampOval, ¿qué te llevó a ello?

Pues primero fue la idea de dar espacio al embotellamiento que había en Valencia con las instalaciones de rugby y así oxigenar/ayudar a los clubes a poder crecer. Pero efectivamente fue en plena pandemia con todos los problemas que conlleva ello.

Llega la DANA del pasado año y arrasa con todo, ¿cómo lo viviste?

Lo viví allí, durmiendo en el barro e incomunicado varios días, perdimos todo y ahora después de un año ya casi estamos al 100% con nuevos proyectos e ilusiones.

Así quedó de arrasado CampoOval. / CÉSAR SEMPERE

Las instalaciones quedaron arrasadas. / CÉSAR SEMPERE

Así contó en redes sociales César Sempere la limpieza (día 1, día 2, día 4) y reconstrución de la instalación.

El agua se fue, quedó el barro. / CÉSAR SEMPERE

¿Cómo ha sido y está siendo la reconstrucción?

Pues dura, lenta pero a la vez gratificante ya que nos permite seguir soñando y brillando.

La Fundación Trinidad Alfonso, a través del Proyecto FER y la Comunitat de l’Esport, tiene una fuerte presencia en el deporte de nuestra Comunidad, ¿cómo valoras su papel?, ¿Qué supone para ti ser unos de sus ReFERentes?

Sin duda no tengo calificativo para describir qué es y que significa para un deportista. Pero sí sé cómo me ayudó y la fórmula que emplea para impulsar todo: confía cuando nadie confía e inyectan valor cuando más lo necesitas. Sin duda la fórmula, en forma de confianza, que más se necesita en la sociedad para poder conseguir y demostrar lo que eres y puedes conseguir con ayuda, apoyo e inversión.

¿Qué consejo le darías a un joven jugador de rugby que está comenzando?

Disfruta cada día que estoy va demasiado rápido.