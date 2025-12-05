La élite española quiere seguir batiendo marcas en València

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich volverá a contar con la presencia de los mejores atletas españoles que llegan a la Ciudad del Running dispuestos a batir sus marcas sin descartar rebajar los récords nacionales. El espacio La Placeta de Expo42K Feria Valencia ha acogido este viernes la presentación de los atletas que el domingo lucharán por ser los mejores españoles de la prueba.

Ibrahim Chakir y Meritxell Soler aseguraron que van a por su marca personal y para ello confían en la bonanza del circuito valenciano. "No salgo a por el récord, primero quiero hacer marca personal y si estamos bien... El récord no lo sé, el domingo lo sabremos. Sea lo que sea, bienvenido será", dijo Chakir, mientras que Soler afirmó que "vengo a correr mas rápido que nunca".

Chakir, séptimo en el ránking español con una marca de 2:07:32 lograda en Valencia en 2022, explicó que ha podido entrenar "bastante bien". "Llego súper fuerte, por los test que he ido haciendo entrenando, marca que todo va encaminado a que pueda correr muy rápido el domingo. He hecho bastante bien los deberes", dijo, aunque reconoció que hasta que empiece la carrera no sabrá cuál será su objetivo final: "quiero batir mi marca personal y luego, ya veremos... hacer un sub 2:07 o un sub 2:06... tengo varios planes".

Novales regresa a València

Entre los grandes favoritos estará también el vigente recordman de España, Tariku Novales (2h05:48) que regresa a València donde logró el récord: "ahora no llego tan bien como en 2023 pero eso también es positivo porque me quita presión, vengo a disfrutar de la carrera y ver hasta dónde puedo llegar. Me ha faltado regularidad, he tenido altibajos pero los útlimos entrenamientos han sido muy positivos. Además, llevo desde el martes en Valencia y ya me ha picado el gusanillo. Aquí se vive el maratón en todos los rincones y el ambiente te contagia. Estoy ilusionado y con ganas de que llegue el domingo".

Novales, Chakir y Carlos Mayo, que también asistió a la presentación lamentaron la ausencia de última hora de Yago Rojo, uno de los referentes del maratón nacional en la actualidad que no podrá participar finalmente a causa de una lesión: "Él tenía muchas ganas de estar aquí, había entrenado muy bien y es una pena que no esté. Seguro que el año que viene estará aquí", afirmó Novales. Para Novales, Valencia es una cita especial: "siempre es espectacular, es como unos Juegos o un Mundial".

Carlos Mayo, compañero de entrenamiento de Yago Rojo, también lamentó su ausencia y contó que se siente contento y con muchas ganas. "Por fin puedo completar el doblete de media maratón y maratón. No he tenido ningún problema en la preparación ,esa es la noticia. He cumplido el plan, me he sentido bien y llego en forma",

Expo 42 Feria Valencia acogió la presentación / Germán Caballero

Meritxel Soler, favorita

Meritxel Soler, en categoría femenina pretende completar el 'hat trick' de plusmarcas personales este otoño tras mejorar sus mejores registros en media maratón (1:09:46 en Valencia) y 10K (31:47 en Barcelona), dijo que tiene las expectativas muy altas y habló de una marca de 2:23:30, que sería la tercera mejor de una española si la consigue.

"Es mi primer año en este maratón, vine a la media y me salió súper bien, todo el mundo me decía que era un circuito muy rápido y cumplió las expectativas. Vengo a batir mi marca (2:24:57)", apuntó la atleta, que desveló que su entrenador siempre le ha dicho que "València es Fórmula 1, mientras que el resto es Fórmula 2 o 3"- Meritxel confía en proongar su buena racha: "en la Media de València rebajé mi marca en más de 30 segundos, eso demuestra que estoy en buena forma".

Meritxel Soler llevará el número 1 / Germán Caballero

En ese sentido, la catalana dijo que está en forma para conseguirlo. "Ha sido sin duda mi mejor preparación en entrenamientos y kilometraje más alto. He incorporado por primera vez entrenamientos en altitud". Soler partirá como favorita española junto a Ester Navarrete tras la ausencia de la plusmarquista española Majida Maayouf (2h21:01). La catalana destacó el gran ambiente que se vive en València: "he estado corriendo por el río y es espectacular, había mucha gente corriendo, he estado por la zona de meta y estoy deseando ya disfrutarla, es la mejor meta que he visto nunca".

El seleccionador élite español, el valenciano José Antonio Redolat, destacó el gran nivel que tendrá la prueba "especialmente en categoría masculina pese a la ausencia de Yago Rojo, un atleta que ha demostrado sobradamente su compromiso con València y que tiene las puertas abiertas siempre".