El Léleman Conqueridor se reengancha a la Superliga

El Léleman Conqueridor sumó una nueva victoria este sábado en la duodécima jornada de Superliga. Los de Zanini se impusieron en Nou Moles al Instercap Asisa Tarragona por 3-1 (24-26/25-17/25-19/25-23) y continúan retomando el vuelo en una clasificación que se puso al rojo vivo tras la victoria de CV Conectabalear Manacor al Grupo Herce Soria y el 3-2 de Pamesa Teruel contra Unicaja Costa de Almería.

La primera manga dejó absolutamente congelado el Pabellón Nou Moles con un Conqueridor que se confió en exceso. Desde el inicio, los locales cogieron varios puntos de ventaja que se neutralizaron con el 8-8. Los valencianos volvieron a recuperar el ritmo con Pernambuco y un Paulo Renan que movía al equipo con mucha precisión. Puntos cortos que fueron haciendo mella en el marcador para el primer tiempo muerto en el banquillo visitante (17-13).

La vuelta a pista tuvo una primera reacción que hizo que Zanini gastara su primera reunión con el equipo tras la buena racha de García-Torres (19-17). Los errores en el saque de los visitantes mantuvieron por delante a un Conqueridor que llegó a tener bola de set. Los de Stevovski lograron igualar y en la primera vez que se pusieron por delante consiguieron afianzarse con el primer set.

Juanmi, ante el doble bloqueo de Tarragona. / Léleman

Segundo set

Los valencianos pagaron en el arranque del segundo set los síntomas del primero y fueron por detrás en los primeros compases. El Tarragona apretaba en el saque y Zanini era el primero en poner en orden la situación pidiendo pausa. El equipo consiguió una racha de cuatro puntos consecutivos para ponerse por delante y la tendencia empezó a invertirse. Kayque continuaba ocupando el puesto de central y Pernambuco pedía concentración a los suyos para no dejarse llevar. El equipo remataba el trabajo con los bloqueos de Maxi Scarpin y un insistente Juanmi González que no frenaba hasta conseguirlo.

La dinámica prosiguió de forma favorable para el Léleman Conqueridor, que no levantó el pie del acelerador a pesar del buen inicio tarraconense. Los visitantes fueron por delante hasta el 11 iguales, donde Pernambuco al saque causó muchos problemas para ponerse dos arriba. El bloqueo del opuesto para el 20-16 permitió a los suyos jugar con menos presión el desenlace. Javier Monfort cogió el testigo y con varias anotaciones daba un nuevo parcia a los valencianos (25-19).

Desenlace

El desenlace del partido no fue muy diferente a lo que ya se había visto en Nou Moles. Instercap Asisa Tarragona era todo voluntad y volvía a hacer un gran inicio. Los visitantes querían sacar un punto de Nou Moles y el Léleman Conqueridor tuvo que remar para ponerse por delante (13-12). Kayque, haciendo labores de central ante las lesiones del equipo, seguía cumpliendo con mucha solvencia. El equipo se iba tres arriba y con el 24-21 volvían a entrar las dudas tras el saque directo de Morales. El entrenador italiano pedía tiempo muerto con el 24-23 y esta vez el Conqueridor no perdonó para llevarse los tres puntos en un partido trampa. tras la exitosa clasificación para los octavos de final de la CEV Challenge Cup.