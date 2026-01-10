El Servigroup Playas de Benidorm suma un triunfo importante ante el Bus Leader San Roque (3-0)

El Servigroup Playas de Benidorm firmó una victoria tan importante como convincente en el arranque de la segunda vuelta de la Superliga Masculina, imponiéndose por 3-0 (25-20, 27-25, 25-23) al Bus Leader San Roque en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Un triunfo que no solo supone la primera victoria por la vía rápida del curso, sino también el estreno perfecto de Matías Guidolin al frente del banquillo benidormense.

Tres puntos de oro que permiten al conjunto local alcanzar los 12 puntos, abrir brecha con los puestos de descenso y dar un paso firme en una segunda vuelta que se presume larga, exigente y sin margen para la relajación.

La crónica

El Servigroup Playas de Benidorm salió a pista con las ideas claras y el colmillo afilado. Desde el arranque (9-4), el equipo mostró una versión sólida, minimizando errores no forzados, defendiendo con criterio y ejecutando con claridad sus opciones ofensivas. El técnico visitante Fran Carballo se vio obligado a detener el partido muy pronto, aunque San Roque logró ajustar su juego y apretar el marcador hasta el 12-10.

Ahí apareció la figura de Miguel Ángel Martínez, que asumió galones en ataque junto a Valentino Vidoni, para devolver la iniciativa a los locales (16-12). El set quedó encarrilado tras un ace de Juan Contreras, que entró como revulsivo desde el banquillo, y Benidorm cerró la manga por 25-20, siempre por delante y con sensaciones de control.

El segundo parcial fue el más exigente del encuentro. San Roque subió el nivel de saque y bloqueo, abriendo brecha en el marcador (7-12), lo que obligó a Guidolin a gastar sus dos tiempos muertos. Los canarios, liderados en ataque por Andrés Ponzio, máximo referente ofensivo visitante durante todo el partido, parecían acercarse al empate en el encuentro.

Pero Benidorm no se descompuso. El equipo tiró de carácter, lectura de juego y paciencia. Sergio Ramírez encontró soluciones con fintas inteligentes, Carlos Dos Santos apareció en el bloqueo y, punto a punto, el Servigroup Benidorm fue limando la desventaja hasta igualar el set en el tramo decisivo (23-23). Dos errores consecutivos del ataque visitante terminaron por inclinar la balanza y permitir a los locales anotarse una remontada de enorme valor por 27-25, que dejó tocado anímicamente al conjunto canario.

Con el 2-0 en el marcador, el tercer set se jugó a corazón abierto. Benidorm quiso cerrar el choque cuanto antes ante un San Roque herido pero aún competitivo. Juan Contreras arrancó de titular, aportando energía desde el saque, mientras Ponzio seguía sosteniendo a los visitantes.

La igualdad fue máxima (15-15), con intercambios largos y tensión en cada acción. Un bloqueo de Luca Cuminetti y la efectividad ofensiva de Miguel Ángel Martínez, que volvió a aparecer en los momentos calientes, permitieron a los locales abrir una pequeña renta (20-18). Un ace de Contreras acercó el desenlace y, tras un último intento visitante, fue el propio Martínez quien selló el triunfo con un ataque decisivo para el 25-23 final y el delirio en las gradas de la afición.

El opuesto benidormense cerró el encuentro como máximo anotador con 20 puntos, mientras que Ponzio sostuvo a San Roque hasta el final, protagonizando un interesante duelo ofensivo a lo largo de todo el choque.

Un estreno inmejorable para Matias Guidolin

Al término del encuentro, Matías Guidolin valoró de forma muy positiva el estreno liguero al frente del equipo: “Ganamos un partido muy importante, una auténtica final para nuestro objetivo. Estoy muy contento con la respuesta del equipo en mi llegada. Se ejecutaron bien las situaciones que trabajamos y esta victoria nos da confianza. Ahora sabemos que nos esperan muchas finales más, cada punto va a ser vital y tenemos que seguir creciendo, especialmente fuera de casa”.

El Servigroup Benidorm inicia así la segunda vuelta con paso firme, reforzando sensaciones, confianza y convicción. El próximo reto será de máxima exigencia ante Cisneros La Laguna, ya a domicilio, en otra prueba de fuego para confirmar que este equipo ha dado un paso adelante real en su camino hacia la permanencia.