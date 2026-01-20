Pipo Arnau y Toni Lastra tendrán calles en Valencia

La Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes ha acordado este martes, por unanimidad de los cuatro grupos municipales, proponer la denominación de tres nuevas vías de la ciudad: ‘Carrer de Pipo Arnau (Impulsor de l’esport valencià)’, ‘Plaça de Toni Lastra (Maratoniano)’ y ‘Plaça de Bernardo Adam Ferrero (Compositor)’, situada entre la avenida de França y la calle En projecte EP Verdeguer 8. El compositor, director de orquesta y musicólogo valenciano es considerado como el gran renovador de la música de banda.

Impulsor del baloncesto

José Arnau Rovira, más conocido como Pipo Arnau, falleció en octubre de 2022 y fue nombrado por el Ayuntamiento de València en 2023 como Hijo Predilecto a título póstumo. Arnau fue uno de los iconos del fomento del deporte en la ciudad desde los años 80. Desde su tienda de deportes, Arnau fue el impulsor del actual Valencia Basket, como socio fundador, y promotor del fútbol sala y el fútbol playa. A la propuesta de denominar una vía pública con el nombre de Pipo Arnau se han adherido el Valencia Basket Club S.A.D., la Fundación Trinidad Alfonso y el Club Polideportivo Les Abelles. La futura calle estará ubicada en el entorno del pabellón de la Font de Sant Lluís y del Roig Arena.

Su tienda Deportes Arnau, que cerró en 2019, fue lugar de peregrinaje para todo aquel que practicase algún deporte, tanto a nivel escolar como de empresas o federado.

El importante papel que ha desempeñado siempre la familia Arnau en favor del baloncesto llevó a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV) a crear en la temporada 2003-2004 el Trofeo Familia Arnau, un galardón que cada año recibe el jugador más veterano en activo, premio que se encargaba de entregar el propio Pipo Arnau, principal exponente de una familia de larga tradición en el baloncesto valenciano.

Siempre vinculado al deporte valenciano a través de su empresa, Arnau fue presidente de la Federación Valenciana de Fútbol Sala y vicepresidente de la Española en los años 80, previamente a su integración como deporte federado en la FFCV. Además fue uno de los más firmes defensores para la implantación del rugby o el fútbol playa en la capital del Turia.

Pionero del atletismo popular

Antonio Lastra fue uno de los fundadores de la Sociedad Deportiva Correcaminos, pionero en el atletismo popular, y líder del movimiento de dignificación de la carrera a pie en los años 80. La Fundación Trinidad Alfonso, la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana y el Club de Atletismo popular Redolat Team han respaldado la iniciativa municipal. Su calle estará próxima a la plaza de la Marató, en el espacio delimitado entre las vías Brigades Internacionals y Escriptor Rafael Ferreres, en el barrio de Montolivet. El reconocimiento a los dos impulsores del deporte valenciano nació a partir de una propuesta de la Concejalía delegada de Deportes del 9 de marzo de 2023.

Lastra presidió la SD Correcaminos desde el 14 de diciembre de 1985 hasta el 25 de marzo de 1997, y no solo fue uno de los padres de uno de los clubes más populares de corredores de la capital del Turia, sino también del Maratón Valencia, cuya primera edición se disputó en 1980 con 800 atletas, así como de la Volta a Peu, prueba que recuperó en 1984, y puso el germen del Medio Maratón con los 20 km Adidas.

Adiós a uno de los padres del Maratón de Valencia. / SD

El procedimiento previsto para la rotulación de nuevas vías públicas viene contemplado en el Reglamento de concesión de Honores y Distinciones aprobado por el Pleno en junio de 2022. La competencia para la denominación de calles y plazas corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía, previo dictamen de la Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes, que es la que ha dado ahora el visto bueno.