Las selecciones nacionales de hockey hierba ya preparan en Valencia con FIH Pro League 2026

Valencia, capital del hockey. Una vez más. Y es que las selecciones nacionales masculina y femenina de hockey hierba ya se encuentran en la ciudad para preparar su inminente próxima cita internacional. La capital del Turia volverá a recibir a las mejores selecciones absolutas del planeta para la disputa de la FIH Pro League, del 05 al 10 de febrero en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró.

Ambos combinados nacionales se encuentran ya disputando el Trofeo Internacional de Hockey ‘Ciudad de Valencia’ 2026′, del 21 al 25 de enero. Se trata de un torneo que contará con la participación de los y las ‘Redsticks’, Japón, Irlanda y EEUU. Esta competición servirá como torneo preparatorio para la FIH Pro League y permitirá a ambas selecciones españolas culminar su puesta a punto para su primer gran reto deportivo de este 2026.

El hockey valenciano se prepara para un emocionante inicio de año con la celebración de estas dos competiciones, que servirán para disfrutar de selecciones de primer nivel que llegan a la capital del Turia para competir en estos torneos.

La FIH Hockey Pro League reúne a las nueve mejores selecciones absolutas del mundo, tanto en categoría masculina como femenina. En esta séptima edición del torneo, el campeonato presenta novedades destacadas, con Irlanda incorporándose a la competición femenina y Pakistán haciendo lo propio en la masculina. Además del prestigio deportivo, el título cobra una importancia extra, ya que el campeón obtendrá la clasificación olímpica, convirtiendo cada partido en una cita de máxima exigencia.

Valencia, nuevamente, sede oficial del torneo

Valencia no es nueva en esta historia. En junio de 2025 celebró los partidos de Pro League entre España y Argentina, y la respuesta del público local fue ejemplar. No fue un hecho aislado: apenas un año antes la ciudad ya había sido escenario del Preolímpico rumbo a París 2024, confirmando su estatus como sede confiable para eventos de máximo nivel. Esa continuidad, sumada a la calidad de sus instalaciones y al compromiso de su afición, ha convertido a Valencia en una de las sedes internacionales más sólidas del hockey mundial.

Rivales de máxima exigencia y gran nivel

Las selecciones españolas debutarán ante rivales de peso. El equipo masculino se medirá ante Países Bajos e Inglaterra, mientras que las RedSticks enfrentarán a Bélgica y Alemania. Cada enfrentamiento será en formato de doble jornada, prometiendo intensidad desde el primer silbato. Todos los partidos se jugarán en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró, con entradas ya disponibles en la web oficial del evento.

De la Pro League al EuroHockey U21, un 2026 repleto de competiciones internacionales en Valencia

Además, Valencia seguirá siendo protagonista del calendario internacional en 2026: la ciudad ha sido confirmada como sede de los EuroHockey U21 Championships, que se celebrarán del 26 de julio al 1 de agosto con las mejores selecciones sub‑21 de Europa. Una nueva ocasión para disfrutar del mejor hockey del continente, esta vez con las futuras estrellas del deporte.

A continuación, se pueden consultar todos los partidos que se disputarán en Valencia del 5 al 10 de febrero: fechas, horarios y los rivales de cada jornada, tanto en la rama masculina como femenina.

Un calendario repleto de emoción

05 de febrero, 11:00 hs.: España vs Países Bajos (masc).

05 de febrero, 13:30 hs: España vs Bélgica (fem).

06 de febrero 11.00 hs: Inglaterra vs Países Bajos (masc.)

06 de febrero 13.30 hs: Alemania vs Bélgica (fem.)

07 de febrero, 11:00 hs: España vs Inglaterra (masc).

07 de febrero, 13:30 hs.: España vs Alemania (fem).

08 de febrero, 11:00 hs: España vs Países Bajos (masc).

08 de febrero, 13:30 hs: España vs Bélgica (fem).

10 de febrero, 11:00 hs.: España vs Inglaterra (masc).

10 de febrero, 13:30 hs: España vs Alemania (fem).