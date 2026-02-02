Valiosa victoria de Valencia Firebats de cara a los play-offs

La LNFA afrontó la tercera jornada. En la Conferencia Este, Valencia Firebats y Terrassa Reds presentaron candidatura a los "playoffs" con dos valiosas victorias que les permiten encabezar la clasificación sin conocer la derrota (balance de 2-0). Firebats se impuso a Mallorca Voltors por un ajustado 26-24, mientras que Reds tumbaron por 21-13 a Badalona Dracs, líderes invictos hasta la fecha.

La crónica de Valencia Firebats

Los valencianos alcanzaron el descanso con ventaja (20-16), aunque en el tercer cuarto los Voltors dieron la vuelta al encuentro y encararon el tramo decisivo por delante (20-24). A cinco minutos del final, un “touchdown” de Marc Buigues resultó determinante para certificar el triunfo de unos Firebats que están brillando en su regreso a la máxima categoría.

Roman Efimov, Daniel Díaz y Pablo Estellés —que también sumó una conversión de 2 puntos— firmaron los otros tres “touchdowns” del conjunto valenciano. En Voltors, los anotadores fueron Malik Brown (un “touchdown” y una conversión de 2 puntos), Austin Brock (dos “touchdowns” y una conversión de 2) y Matías Rojas (una conversión de 2 puntos). Con esta derrota, el conjunto mallorquín queda con un balance de 0-3.

El otro partido de la conferencia Este

Terrassa Reds sorprendió al hasta ahora invicto Badalona Dracs, que encajó su primera derrota de la temporada (21-13). La defensa egarense maniató al ataque badalonés, incapaz de anotar en el primer tiempo. Por el contrario, Reds aprovecharon sus oportunidades y sumaron dos “touchdowns” antes del descanso, obra de Charlemagne Take y Alpha Jalloh, para empezar a encarrilar su victoria (14-0).

Tras el intermedio, David Granell inauguró el casillero de Dracs (14-7), pero antes de cerrarse el tercer cuarto Reds ampliaron de nuevo su ventaja con un “touchdown” del estadounidense D’Angelo Durham (21-7). Los de Badalona buscaron la remontada en el tramo final, pero sin éxito ante unos Reds muy sólidos en todas las líneas. A 56 segundos para la conclusión, Eric Gracia estableció el 21-13 final.

Terrassa Reds vs Badalona Dracs. / Mireia Ramírez Sánchez

Conferencia Oeste

LG OLED Black Demons Las Rozas y Osos Rivas protagonizaron un encuentro trepidante, con intercambio constante de golpes, que no se decidió hasta el último suspiro. Osos dispusieron de un último ataque para igualar la contienda o incluso llevarse el partido, pero se quedaron a solo dos yardas de la “end zone”. El demoledor juego terrestre de LG OLED Black Demons, apoyado en la excelente labor de su poderosa línea ofensiva, un gran “rush” final del segundo cuarto, y la solidez defensiva en los minutos finales, desbaratando las últimas intentonas ofensivas de Osos, fueron claves para decantar la balanza a favor del conjunto de Las Rozas.

LG OLED Black Demons, se situaron al frente de la tabla tras derrotar a Osos Rivas por 28-21 en un duelo espectacular. / Lola Morales

El primer cuarto terminó con empate (7-7). Gonzalo Haro, con una carrera, abrió el marcador para Black Demons, pero en el “kickoff” posterior los roceños intentaron sorprender, sin éxito, con un “onside kick”. Osos iniciaron su ofensiva en una muy buena posición de campo y respondieron con un gran pase del “quarterback” Antony Arnou a Rubén Quintana (7-7).

El intercambio de golpes continuó en el segundo parcial. Daniel Romero, por vía terrestre, situó el 14-7, pero Osos volvieron a igualar la contienda. Una gran recepción de Rubén Quintana fue la antesala del segundo “touchdown” de los madrileños, anotado por Michiah Quick con una carrera exterior (14-14).

El tramo final del segundo cuarto resultó decisivo en el desenlace, ya que Black Demons lograron abrir brecha en el marcador con dos anotaciones más. Daniel Romero, con su segundo “touchdown” de carrera, estableció el 20-14. Y justo antes del descanso, un intento de “punt” bloqueado por la defensa de Black Demons fue letal para los intereses de Osos. Los roceños recuperaron el oval a las puertas de la “end zone” y no perdonaron, por mediación del corredor estadounidense Dominic Coffman (26-14). Además, sumaron la conversión de dos puntos, con un gran pase de Diego Lliteras a Pablo Sánchez (28-14).

Pese a la desventaja, Osos no se rindieron y en la segunda parte volvieron a meterse en el partido. Una carrera de Daniel López acercó a los ripenses (28-21), que en el tramo final gozaron de dos grandes oportunidades para volver a anotar. En ambas ocasiones se quedaron a las puertas de la “end zone”, la segunda a escasos segundos del final, ante una defensa de Black Demons que se mostró inexpugnable para asegurar la victoria.

En el otro partido de la Conferencia Oeste, Camioneros de Coslada y Zaragoza Hurricanes firmaron el empate en el Polideportivo Valleaguado de la localidad madrileña (7-7). Máxima igualdad sobre el terreno de juego, en un encuentro de trincheras en el que ninguno de los dos equipos logró imponer su ley.

El “running back” mexicano Eduardo Mayen, con una espectacular carrera, adelantó a Camioneros de Coslada en el segundo cuarto (7-0), pero antes del descanso el “quarterback” de Hurricanes, Juan Baro, respondió también por vía terrestre (7-7). Tras la reanudación, el partido mantuvo un constante toma y daca, con las defensas imponiéndose a los ataques. En el último suspiro, Hurricanes dispusieron de una última oportunidad para romper el empate, con un intento de “field goal” lejano de 48 yardas, pero la patada no fue buena y el choque terminó en tablas.