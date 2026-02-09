Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Hapoel Tel Aviv 99-104 Valencia Basket. Un colosal Jean Montero lidera la remontada taronja en Tel Aviv.

Liga ACB: Joventut 90-87 Valencia Basket. El Valencia Basket pierde en el 'ensayo' copero ante el Joventut tras un partido muy igualado.

Primera FEB: Cloud.Gal Ourense Baloncesto 81-75 HLA Alicante.

El HLA Alicante volvió a quedarse sin premio en su visita al Pazo dos Deportes Paco Paz tras caer por 81-75 frente a Ourense Baloncesto en un partido marcado por la dureza física, el escaso acierto exterior y un último cuarto que volvió a condenar al conjunto lucentino. Con esta derrota, los alicantinos encadenan cinco tropiezos consecutivos y atraviesan su peor momento de la temporada, lastrados por la irregularidad ofensiva y la falta de continuidad en los momentos decisivos.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria 83-61 Homs UE Mataró; Proinbeni UPB Gandía 82-74 Oca Global CB Salou; Spanish Basketball Academy 96-95 Amics Castelló; Maderas Sorlí Benicarló 76-83 Lobe Huesca La Magia.

Tercera FEB: Grupo EA, Fundació Caixa Rural Vila-real 93-70 CB Morvedre; Bauhaus Godella 101-63 Cemalu Aldaia; BC Peñíscola 92-70 Picken Claret; Halal Food Quality Uixó Bàsquet 73-86 CB Puerto Sagunto; CB Jovens Almàssera 78-63 Topsurface NB Paterna; CB Tabernes Blanques Fernando Gil 70-82 The Fitzgerald el Pilar; Socage Jovens L'Eliana 63-52 Amics Castelló B.

Grupo EB: Maristas Valencia 59-85 CB Estudiantes Cartagena; CMG Hidráulica NB Torrent 94-72 Lucentum Alicante; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 72-111 Rigalli Alginet; Decprocon Carolinas 76-62 Personalhome Adesavi; Servigroup Benidorm 88-85 Velabasket CB Sueca; ESET Ontinet 89-68 CA Montemar. Descansa: CBI Elche

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Liga Endesa Femenina: Ingeniería Ambiental CAB Estep 67-66 Valencia Basket. El CAB Estepona hurga en la herida del Valencia Basket.

Un final cruel en Estepona. El Valencia Basket cayó por 67-66 ante Ingeniería Ambiental CAB Estepona en un partido en el que fue de menos a más. Tras una primera parte dominada por las locales, con poco acierto taronja, el equipo de Rubén Burgos ajustó en la segunda mitad, remontó y llegó a mandar en el último cuarto.

El duelo se decidió en los últimos segundos, cuando Estepona encontró la canasta definitiva y las taronja ya no pudieron responder. La derrota corta la racha en LF Endesa y deja al Valencia Basket con balance 15-5.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna 62-100 Azulmarino Mallorca Palma; Fustecma Amics Castelló 49-47 Sernova Renovables Real Canoe.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet 58-39 Basket Almeda.

Dos puntos importantes para mantenerse en la zona alta. El Claret Benimaclet se impuso por 58-39 a Basket Almeda en un encuentro serio, con buen rendimiento colectivo y dominio del marcador.

En el apartado individual, destacó la actuación de Judit Rochina, en un triunfo que refuerza la posición del equipo en la parte alta de la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Barça - Horneo EÓN Alicante, martes 10 de febero de 2026 a las 20:00 horas.

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche 22-27 Costa del Sol Málaga; KH-7 BM. Granollers 28-22 Elda Prestigio; BM. Morvedre 14-28 Super Amara Bera Bera.

La Liga Guerreras Iberdrola vivió una jornada de alto voltaje donde el Costa del Sol Málaga dio un golpe de autoridad al vencer a domicilio al AtticGo Elche (22-27), apoyado en una sólida puntería y una gestión magistral de los tiempos. Tras un inicio prometedor con buenas intervenciones en portería y ventaja local, las malagueñas cerraron el primer acto con un parcial que dejó el marcador en 13-16. En la segunda mitad, la falta de acierto ofensivo impidió al Elche meterse de nuevo en el partido y las visitantes llegaron a abrir diferencias de hasta siete goles, cerrando el triunfo sin sobresaltos.

Análisis de la derrota

El Costa del Sol Málaga se llevó una victoria de autoridad ante el AtticGo Elche en un duelo marcado por la contundencia ofensiva de las Panteras. Aunque el conjunto ilicitano mostró destellos de gran balonmano y capacidad de sacrificio, especialmente en los tramos de igualdad defensiva, la solidez malagueña terminó por decantar la balanza. Las locales intentaron una reacción heroica en los minutos finales, pero la brecha abierta por el equipo de Suso Gallardo resultó insalvable, sellando un 22-27 definitivo que castigó la falta de acierto en momentos críticos de las de Elche.

Más allá del partido estrella, el Super Amara Bera Bera exhibió su condición de vigente campeona con una victoria incontestable ante el Balonmano Morvedre (14-28). Las donostiarras rompieron el choque desde el inicio con una defensa asfixiante y una estelar Lyndie Tchaptchet en la segunda mitad. Una solvencia similar mostró el KH-7 Granollers frente al Elda Prestigio (28-22), en un encuentro marcado por la exhibición ofensiva de Martina Capdevila, quien anotó 10 goles solo en la primera parte, dejando sin opciones de remontada al conjunto eldense pese a su mejoría tras el descanso.

Derrota del BM Morvedre ante un Super Amara Bera Bera muy intenso, que impuso su ritmo desde el inicio. Las saguntinas acusaron el desgaste acumulado y las dificultades ofensivas en la primera parte, en la que apenas lograron anotar en los primeros quince minutos. Pese al resultado, el encuentro sirvió para probar variantes y repartir minutos ante un rival de máxima exigencia, en un duelo que no altera los objetivos clasificatorios del Morvedre en esta fase de la temporada.

Derrota del Morvedre

El Elda Prestigio se quedó sin opciones en Granollers tras una primera parte muy condicionante y cayó por 28-22 ante el KH-7 BM Granollers. Las locales marcaron diferencias antes del descanso con un 14-7 que dejó el partido cuesta arriba. Tras la reanudación, el equipo catalán gestionó su renta con solvencia y cerró el encuentro sin permitir una reacción real de las eldenses, que continúan en zona intermedia de la tabla.

Derrota del Elda Prestigio

División de Honor Oro Femenina: Lleida Handbol Club 22-22 Grupo USA Handbol Mislata.

Reparto de puntos en Lleida en un partido muy igualado. El Grupo USA Handbol Mislata empató 22-22 tras un encuentro de alternativas que pudo caer para cualquiera en el último minuto, aunque ninguno de los dos equipos acertó en sus ataques finales.

La primera mitad estuvo marcada por la igualdad y las imprecisiones, con ventaja mínima local al descanso (12-11). En la reanudación, Mislata firmó un parcial inicial de 4-0, pero Lleida reaccionó y el duelo volvió a equilibrarse hasta un final sin ganador.

La crónica del Morvedre

División de Honor Plata Masculina: Fundación Agustinos Alicante 31-26 Barça Atlètic; Club Balonmano Soria 23-22 Servigroup Benidorm; Fertiberia Puerto Sagunto 25-24 Anaitasuna.

La decimonovena jornada de la División de Honor Plata Masculina, ha dejado duelos de altísima intensidad y marcadores muy ajustados en la lucha por el ascenso. Uno de los encuentros más destacados fue la sólida victoria de la Fundación Agustinos Alicante por 31-26 ante el Barça Atlètic, con una actuación estelar de David Quiles, máximo anotador con 12 tantos. Por su parte, el Club Balonmano Soria logró imponerse por la mínima al BM Servigroup Benidorm (23-22) en un final agónico en el Pabellón San Andrés. El Fertiberia Puerto Sagunto consiguió una victoria trabajada ante el Anaitasuna por 25-24, en un choque que se decidió por pequeños detalles en los minutos finales y donde destacaron Alexandro Pozzer y Alberto Serradilla con 5 goles cada uno.

La crónica del Servigroup

El Fertiberia da un paso de gigante.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Handbol Sant Joan Despí A 30-29 Handbol Onda; BM Morro Jable VC 12-21 Club Almassora Balonmano; Atticgo Elche 21-20 Mubak BM La Roca; BM Marni Rosval 21-16 Handbol Sant Quirze.

Sin brillar, pero sumando. El Balonmano Marni ganó por 21-16 a Handbol Sant Quirze en un partido trabajado, sostenido desde la defensa y con una gestión sólida de los momentos importantes. Las valencianas se fueron al descanso con ligera ventaja (10-8) y, manteniendo el orden atrás y la aportación de la portería, ampliaron la diferencia en la segunda parte para seguir en lo más alto.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

El Atticgo BM Elche no ha podido romper la racha de resultados negativos que ha encadenado en las últimas jornadas y ha perdido por 23-31 ante BM Marni Rosval en el pabellón Esperanza Lag. El equipo franjiverde ha acusado un parcial 0-5 encajado en apenas dos minutos en el primer acto, para ir a remolque durante los primeros treinta minutos. La reanudación no ha traído reacción, tras marcharse 11-17 a vestuarios, y el conjunto ilicitano ha tenido que volver a sufrir un nuevo contratiempo en forma de derrota.

Dos oportunidades en el último minuto tuvo el Balonmano Mislata para quedarse con el triunfo ante el Balonmano Leganés. Finalmente, el 20-20 fue definitivo en el marcador del Pabellón La Canaleta. El encuentro tuvo lugar por la Jornada 20 del Grupo E de la Primera División Nacional.

La primera parte del partido tuvo a un Balonmano Mislata mejor parado, liderado por Hugo Herraiz (anotó 5 goles) y apuntalado por una buena defensa y por Santino Boado (3 goles). A los quince de juego, el dueño de casa sacó un par de goles de ventaja, que supo mantener hasta el descanso para el 12-10 tras los primeros treinta minutos.

El inicio del complemento fue todo de la visita, que con Roberto José del Olmo (5 goles) como estandarte, llegó a adelantarse en luminoso por 15-17. De ahí en adelante, fue todo gol a gol hasta el cierre. Dos goles de Ignacio Bleda (terminó con 4) puso en ventaja a los de Valencia por 18-17. Balonmano Leganés volvió a estar al frente en el 19-20, pero un gol de Alberto Hernández Bel igualó las acciones. Los dirigidos por Jorge Fernández y Mauro Longarini tuvieron dos chances de ganar el partido, pero les faltó claridad y el final mostró un marcador de 20-20 y reparto de puntos.

Con este resultado, ambos equipos mantienen sus lugares: el Balonmano Leganés continúa quinto, mientras que el Balonmano Mislata sigue en el séptimo lugar. La semana próxima, los valencianos visitarán al Balonmano Móstoles para romper una racha de tres encuentros sin victorias.

Rugby

División de Honor: No hay jornada este fin de semana por la disputa de la Copa del Rey.

Copa del Rey: Complutense Cisneros 39-21 Huesitos La Vila. El Huesitos La Vila se queda sin el pase a la final del NTT Data Copa del Rey tras caer este domingo en el estadio del Complutense Cisneros por 39-21, en partido correspondiente a las semifinales de la competición. Decepción en la expedición vilera tras un desenlace que no se esperaba en absoluto cuando el equipo de Falu Quirelli llegaba al descanso con un marcador favorable de 3-21. El paso por los vestuarios cambió por completo el decorado y el Huesitos no fue capaz de sumar ni un solo punto ante un rival muy apoyado por el público local.

No pudo ser pese a la ilusión de todo el club pero la entidad ya pone todos los sentidos en el encuentro de la División de Honor ante el Liceo el día día 22 en el Pantano.

División de Honor Élite Masculina: No hay competición este fin de semana

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia 69- 15 RC L'Hospitalet.

El CAU Rugby Valencia cumplió con los pronósticos y firmó una victoria contundente ante Rugby Club L'Hospitalet por 69-15, en el encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la primera fase del Grupo B de División de Honor B. Un triunfo que consolida al conjunto valenciano en lo más alto de la clasificación y certifica que es un serio candidato al ascenso a la División de Honor Élite.

El duelo, disputado en Campo del Río, tuvo poca historia desde los primeros compases. El CAU impuso un ritmo alto, dominó las fases estáticas y mostró una clara superioridad física y táctica frente a un Hospitalet que, como colista del grupo, se vio superado en prácticamente todas las facetas del juego. El marcador reflejó pronto la diferencia entre ambos equipos y fue ampliándose con el paso de los minutos gracias a la eficacia ofensiva del conjunto local.

Los valencianos desplegaron un juego dinámico y profundo, con continuidad en ataque y solidez defensiva, lo que les permitió acumular ensayos y dejar el partido sentenciado mucho antes del descanso. Pese al esfuerzo visitante, el CAU no bajó la intensidad tras el paso por vestuarios y continuó ampliando la renta hasta cerrar el encuentro con un claro 57-8.

Con este resultado, el CAU Rugby Valencia se mantiene firme en el liderato del Grupo B y afrontará la última jornada sin más presión clasificatoria que ser primero, ya que el objetivo principal está cumplido. El equipo valenciano cerrará la primera fase visitando al BUC de Barcelona, en un encuentro que servirá como preparación para la exigente promoción de ascenso a la División de Honor Élite, donde el CAU buscará culminar de manera sobresaliente el año.

El CAU cumple con los pronósticos ante Hospitalet (69-15). / CAU VALENCIA

División de Honor B Femenina: El partido entre el Rugby Turia y el CR Atlético Portuense, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de esta segunda fase, no se disputará hasta el sábado 14 de febrero de 2026 a las 16:00 horas.

Voleibol

Superliga Masculina: CV Guaguas 3 - 0 (25-23/25-21/25-23/0-0/0-0) Servigroup Playas de Benidorm; Léleman Conqueridor Valencia 3 - 0 (25-21/25-23/25-20/0-0/0-0) Cisneros La Laguna.

El Servigroup Playas de Benidorm cayó derrotado por 3-0 (25-23, 25-21 y 25-23) en el Gran Canaria Arena ante el CV Guaguas, líder sólido de la Superliga Masculina, en un encuentro de altísimo nivel competitivo en el que los benidormenses ofrecieron una de sus versiones más completas de la temporada, obligando al conjunto de Sergio Miguel Camarero a exprimirse al máximo para cerrar cada parcial. Pese a no poder sumar ningún set, el equipo de Matías Guidolin sostuvo el pulso al campeón en los momentos clave, compitió cada rotación y mantuvo opciones reales de llevarse las mangas hasta los instantes finales, confirmando su crecimiento competitivo en una de las canchas más exigentes del campeonato.

En el plano individual, Miguel Ángel Martínez volvió a asumir galones ofensivos y fue el máximo anotador del encuentro con 23 puntos, sosteniendo al Servigroup Benidorm en los momentos más exigentes del partido y manteniendo siempre a su equipo con opciones reales en cada parcial. En el conjunto local, el peso del ataque estuvo bien repartido, destacando Osmany Juantorena (14 puntos) y Renato Colito (12), decisivos especialmente en los tramos finales de cada set, donde Guaguas supo marcar la diferencia con su experiencia.

En el apartado estadístico, el encuentro reflejó una igualdad notable desde la línea de saque, con cinco puntos directos por bando, mientras que el bloqueo inclinó la balanza del lado local. El CV Guaguas sumó cuatro puntos en esta faceta, por uno del Servigroup Benidorm, un factor clave para cerrar los sets en los momentos de máxima tensión y explicar la mínima ventaja con la que el líder resolvió un partido mucho más disputado de lo que refleja el 3-0 final.

Tras el encuentro, Matías Guidolin valoró de forma positiva el rendimiento del equipo pese al resultado: “Este grupo humano compite de la misma forma toda la liga. Hoy le tocó hacerlo ante Guaguas en su cancha y volvimos a demostrar que peleamos cada situación. Tuvimos oportunidades claras en los dos primeros sets, nos faltó un punto más de agresividad en los finales.” “Nos costó el inicio del tercer set, pero los chicos que entraron equilibraron el juego, volvimos al punto a punto y otra vez tuvimos opciones reales. Eso habla bien del carácter del equipo.”

Y puso el foco en los detalles a mejorar de cara al objetivo principal: “Guaguas resolvió mejor los finales de set, nosotros tenemos que crecer ahí, en el saque y en la rotación. Pero me quedo conforme con muchos aspectos del juego. Este es el camino para lograr la permanencia.”

Pese a la derrota, el Servigroup Benidorm salió reforzado en sensaciones tras competir sin complejos ante el líder invicto en su pista, confirmando que el equipo está preparado para afrontar con ambición y convicción los partidos decisivos que marcarán la lucha por la permanencia en la Superliga Masculina.

El Léleman Conqueridor se reencuentra con la victoria en València.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón 3 - 1 (25-23/25-20/24-26/25-20/0-0) Club Volei Roquetes; UBE L'Illa Grau 3 - 1 (25-22/24-26/25-21/25-16/0-0) Arona Spring in Motion; Club Natació Sabadell 3 - 0 (29-27/25-23/25-19/0-0/0-0) CV GEMAVI Vinaròs.

Grupo C: Club Voleibol Almoradí 3 - 0 (25-16/25-16/25-20/0-0/0-0) Familycash Xátiva Voleibol; Conqueridor Valencia 0 - 3 (29-31/14-25/16-25/0-0/0-0) Mintonette Almería.

El Familycash Xàtiva voleibol tuvo un desplazamiento complicado a la cancha del CV Almoradí, uno de los gallitos de la clasificación, que no dio ninguna opción a los de Xàtiva. Los de Borja Reyes y Daniel Mata no se sintieron cómodos en pista en casi ningún momento del partido.

Máximos anotadores: Por Almoradí: Francisco Fernández (13) y por el Xàtiva: Héctor Sala (12) y Lazaro Amoros (8). Jugaron por Xàtiva: Pablo Pérez, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, German Llorens, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolas Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez, Alejandro Ferrando.

Próxima jornada: Las de Xàtiva reciben el sábado día 14 de febrero a las 19:00 horas en el Pabellón de Voleibol al CV Parla de Madrid.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Vallbona Protegim 3 - 0 (25-16/25-18/25-15/0-0/0-0) Grau Élite Cementos.

Grupo C: Servigroup Playas Benidorm 2 - 3 (25-21/15-25/25-16/16-25/7-15) CV Paterna Liceo; Grupo Renovak CV Sant Joan 1 - 3 (23-25/25-21/17-25/14-25/0-0) Fedes Ascensores La Laguna; Camporrosso Finestrat Medsur 3 - 2 (25-19/25-13/17-25/22-25/15-10) Algar Surmenor.

Punto agridulce en un partido que pudo ser de tres. El Servigroup Playas de Benidorm cayó por 2-3 ante CV Paterna Liceo (25-21 / 15-25 / 25-16 / 16-25 / 7-15) tras un encuentro de alternativas, decidido en el tie-break. Las benidormenses fueron superiores en el primero y el tercero, pero una desconexión en el tramo decisivo del cuarto set llevó el partido al desempate, donde Paterna impuso su ritmo. Paula Morón fue la máxima anotadora local con 17 puntos.

El Servigroup Playas de Benidorm se queda sin premio completo ante el CV Paterna tras caer en el tie-break. / SERVIGROUP PLAYAS BENIDORM

En el apartado individual, Paula Morón fue la máxima anotadora del Servigroup Playas de Benidorm con 17 puntos, bien secundada por Marta Ruano y Giulia Giannetti, ambas con 14. Por parte del CV Paterna Liceo, Agustina Dengl firmó una actuación sobresaliente con 25 puntos, acompañada por María Tolosa y Emily Borrell, con 17 cada una.

Tras el encuentro, la entrenadora Sonia García valoró así el desenlace del partido: “Nos vamos con un sabor agridulce. Sabíamos de la complejidad del partido y de lo difícil que era sumar, y al final nos llevamos un punto que nos permite escalar una posición en la clasificación. Estuvimos muy cerca de sumar los tres, pero en el cuarto set nos desconectamos en un momento clave y ya no supimos recuperar las buenas sensaciones que sí tuvimos en el primero y el tercero. Felicitar al rival y seguir trabajando para alcanzar nuestro objetivo”.

El Grupo Renovak CV Sant Joan se quedó cerca de puntuar, pero cayó por 1-3 ante Fedes Ascensores La Laguna (23-25 / 25-21 / 17-25 / 14-25). Las sanjuaneras compitieron a gran nivel en los dos primeros sets, con un primer parcial muy ajustado y un segundo que sí lograron cerrar para empatar el partido. A partir de ahí, el conjunto canario encontró mayor continuidad y se llevó los dos últimos sets, evitando que el equipo local pudiera convertir el buen inicio en puntos.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. CV Manacor 3 - 0 (25-23/26-24/25-12/0-0/0-0) Ahora Vóley Xátiva.

El AHORA Vóley Xàtiva afrontaba la quinta jornada de la segunda fase liguera en el grupo de ascenso y se desplazó a Manacor (Baleares). Las de Xàtiva lucharon lo indecible ante un rival complicado, que hizo valer el factor cancha, arropadas por su público. Los dos primeros sets fueron de infarto. Los técnicos: Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay, conscientes de la dificultad plantearon el partido para salir a ganar desde el primer momento.

Jugaron por Xàtiva: Sandra Martínez, Taina Ferrer, María Martí, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan y Martina Valor.

Próxima jornada: Las de Xàtiva viajan a la Comunidad de Madrid para jugar el sábado 14 de febrero a las 17:30 contra el CV Rivas, segundo clasificado, en el Pabellón CEIP José Hierro.

Hockey hierba

València celebra la FIH Pro League como única sede europea. El Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró recibe del 5 al 10 de febrero a la máxima competición de selecciones absolutas de hockey con la participación de España, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica y Alemania.

Las Redsticks caen ante Bélgica en València.

Los ingleses se imponen a Países Bajos y las Red Panthers suman otra victoria.

Las Redsticks ‘doman’ a las Red Panthers y siguen en estado de gracia.

Lo que resta por jugar:

10 de febrero, 11:00h.: España vs Inglaterra (masc).

10 de febrero, 13:30h.: España vs Alemania (fem).

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: CH Caldes Recam Làser - AITEX PAS Alcoi, miércoles 11 de febrero de 2026 a las 21:00 horas.

Liga OK Plata Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Liga OK Plata Femenina: Hoquei Club Ponteareas 0-2 Club Promoción Patín Raspeig.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos de la selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero.

España, campeona de Europa de fútbol sala tras doblegar a Portugal.

Segunda División: Melistar FS - Levante UD F (aplazado).

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS 4-1 System Cars Avenida Alagón FS.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent 2-3 Pinseque AD.

Grupo 3, Ye Faky FS 6-1 Montesión CFS; Nunsys El Pila 2-2 Club Natació Sabadell; CE Futsal Gestoría Luis Mataró 6-3 Futsal Ibi Jypal Hogar; Cerezo Futsal Lleida 3-3 CFS Bisontes de Castellón.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía 3-2 Soliss AD Bargas.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Alicante Intercity 5-2 Astures.

El equipo visitante golpeó primero al imponerse con claridad en el dobles mixto, pero la reacción local fue inmediata. El Alicante Intercity se hizo con los dobles masculino y femenino y encadenó posteriormente los dos primeros partidos individuales, alcanzando un 4-1 en el marcador global que le aseguró la victoria. En los últimos encuentros individuales hubo reparto de puntos: Qi Xuefei sumó el segundo punto para el conjunto asturiano, mientras que Miguel Esteve cerró el triunfo local tras imponerse en un vibrante partido al indio Sashwat Dalal. Esta victoria permite al Alicante Intercity escalar posiciones en la clasificación, adelantar al San Fernando Valencia y colocarse tercero, igualado a puntos con el Oviedo.

El San Fernando Valencia descansa esta jornada.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Waterpolo Turia 17-18 C.N. Las Palmas.

Primera División Femenina, Grupo A: C.N. Barcelona 21-4 Waterpolo Turia.

Derrota del Waterpolo Turia en la última jornada de la primera fase de Liga, tras caer por 21-4 ante el Club Natación Barcelona en un partido marcado por la diferencia de nivel entre ambos conjuntos. El encuentro sirvió para cerrar la Fase 1 de la competición. El equipo afrontará ahora dos semanas de descanso antes de retomar la Liga el próximo 28 de febrero, ya dentro de la siguiente fase del campeonato.

Grupo B: C.W. Dos Hermanas - Club Waterpolo Elx Manolet (aplazado).

Segunda División Masculina, Grupo B: C.D. Waterpolo Málaga - Club Nou Godella Natación (aplazado); D.N. Portugalete 14-9 Club Waterpolo Elx Selecte.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Valencia Firebats 50-6 Cenes de la Vega Valkirias

Firebats se mantienen invictas.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats no disputa jornada haste el 15 de febrero de 2026.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Ciclismo : Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premio Banc Sabadell. Evenepoel gana la Volta y Raúl García, la última etapa.

Paralelamente a la VCV 2026 se disputará la VCV de Féminas G.P. Tuawa. El ‘Desafío Yo sí que voy’ bate su récord en la 8ª VCV Féminas-GP Tuawa.

. La SCOTT Mediterranean Epic 2026 se celebró del 5 al 8 de febrero de 2026 en Oropesa del Mar (Castellón). Natalia Fischer y David Valero confirman su dominio en la SCOTT Mediterranean Epic 2026.

. Shimano Super Cup Massi La Nucía 2026, los días 7 y 8 de febero en La Nucía, Ciudad del Deporte. Rebecca Henderson y Max Brandl ganan la Shimano Super Cup Massi La Nucía.

. Copa de España BMX.

. V La Nucía Kids. La Nucía Kids ha dado el banderazo de salida II Copa Alicantina de BTT Escuelas.Raúl Sempere (MTB Ilarcuris) y Claudia Casares (Costa Azahar) se han impuesto en Infantiles 1; Gonzalo María Rey (MTB Ilarcuris) y Telma Saenz (Crevillent), en Infantiles 2; Eduardo Morcillo (Yecla) y Valeria Vidal (Aitana), en Alevines 1; Darío Castillo (Almoradí) e Inés de la Poza (Big Bikes), en Alevines 2; Pablo Gil (Víctor Cabedo) y Cristina Iñesta (Crevillent), en Principiantes 1; Rubén Ortega (Triciclón) e Iria Baquero (La Vila), en Principiantes 2; Daniel Rodríguez (La Forca) y Luna Wals (Big Bikes), en Promesas 1; y Gabriel Marín (Cieza) y Kendal López (La Forca), en Promesas 2.