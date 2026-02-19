La Federación Valenciana denuncia un veto institucional por parte de la Real Federación Española de Taekwondo

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana (FTCV) expresa a través de este comunicado su descontento ante la postura de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) que imposibilita la posibilidad de reconocer el Open Internacional de Taekwondo de la Comunitat Valenciana como competición ranqueable a nivel europeo.

La FTCV califica como un bloqueo institucional injustificado por parte de la RFET, que ha impedido que el tradicional Open de la Comunitat Valenciana, con más de 13 años de trayectoria, sea reconocido como evento puntuable para el ranking europeo, pese a contar con la aprobación expresa de la European Taekwondo Union (ETU).

Según documentación oficial, la ETU aprobó el reconocimiento del evento el pasado 21 de diciembre de 2025, quedando únicamente pendiente un trámite administrativo estándar: la firma del presidente de la federación nacional. Sin embargo, la RFET se negó a firmar, sin aportar informe técnico negativo, sin señalar deficiencias organizativas y sin cuestionar la capacidad de la federación valenciana para organizar el evento.

Un veto político sin respaldo técnico

La negativa de la RFET no se apoya en criterios técnicos ni reglamentarios, sino en una decisión interna consistente en reservar los eventos europeos de ranking exclusivamente a los organizados por la propia federación nacional. Un planteamiento que no figura como exigencia de la ETU y que, en la práctica, actúa como un mecanismo de control centralizado que limita la autonomía organizativa de las federaciones territoriales.

Desde la FTCV se advierte de que esta forma de proceder desnaturaliza el principio de cooperación federativa y convierte una función de coordinación en un instrumento de veto discrecional.

Deportistas como víctimas colaterales

El principal daño, según la federación valenciana, lo sufren los deportistas. Especialmente Cadetes y Júniors, que pierden una oportunidad clave de sumar puntos europeos en territorio nacional y se ven obligados a competir en el extranjero, con mayores costes económicos y una clara desigualdad de acceso.

Impacto institucional y reputacional

El bloqueo también afecta a la marca Open de la Comunitat Valenciana, un evento consolidado durante años, y a la proyección internacional de València y de la Comunitat Valenciana como sede fiable de grandes competiciones deportivas.

A juicio de la FTCV, esta situación debilita la imagen del taekwondo español ante Europa y ante el panorama mundial de este deporte, transmitiendo una percepción de conflicto interno, falta de cohesión institucional y utilización del poder federativo con fines no deportivos.

Conflictos personales trasladados a la gestión federativa

La FTCV sostiene que este episodio no es aislado, sino que se enmarca en una relación de acoso institucional por parte del presidente de la RFET desde hace años. La federación valenciana afirma haber intentado en tres ocasiones normalizar el diálogo con el presidente de la RFET, Jesús Castellanos, sin éxito. La más reciente de estas ocasiones fue producida hace apenas una semana en la que la FTCV convocó a una reunión al Presidente y Secretario General, declinando la invitación aludiendo que no se cumplió con el protocolo al convocarles.

Desde València se denuncia que se están mezclando los conflictos judiciales del sr. Castellanos en los que la FTCV esta personada como acusación particular con decisiones deportivas, una práctica que, de confirmarse, supondría una grave distorsión del ejercicio de funciones públicas delegadas.

Camino a los organismos superiores

Ante esta situación, la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana ha trasladado el caso al Consejo Superior de Deportes (CSD), a la Dirección General de Deportes de la C.V. (D.G.D.) y ha informado a la ETU, solicitando que se valore si la negativa de la RFET responde a criterios objetivos o supone una desviación de poder en el ejercicio de sus funciones.

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana no descarta la adopción de nuevas acciones de carácter institucional si persiste lo que considera una limitación arbitraria al normal desarrollo deportivo y a la igualdad de oportunidades de los deportistas de la Comunitat Valenciana.

Esta situación se agrava como consecuencia del reiterado incumplimiento, por parte de la Real Federación Española de Taekwondo, de la normativa deportiva vigente en la Comunitat Valenciana, al organizar campeonatos de ámbito nacional en territorio valenciano sin la preceptiva coordinación con la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana.

Esta práctica que cuenta con la permisividad de las autoridades deportivas de la C.V. contraviene lo establecido en la Ley del Deporte de la Comunitat Valenciana y supone un trato discriminatorio respecto a otras comunidades autónomas, donde la coordinación con las federaciones territoriales y las administraciones autonómicas competentes es una exigencia efectiva y plenamente cumplida.

La FTCV reitera su voluntad de cooperación institucional y de lealtad federativa, pero advierte que continuará actuando en defensa de sus competencias, de sus federados y del correcto desarrollo del taekwondo en la Comunitat Valenciana, adoptando cuantas medidas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente.