El Rugby Club Valencia se impone a Hernani en un duelo de carácter (21-26)

El Valencia RC logró una victoria de enorme valor tras imponerse por 21-26 a Hernani CRE en un encuentro muy exigente, donde los valencianos firmaron una gran primera mitad y supieron resistir el empuje local en la segunda para conservar la ventaja hasta el pitido final.

Publicación del Rugby Club Valencia en Facebook.

Primera mitad

El conjunto dirigido por Fernando “Cabe” Reche salió con personalidad y claridad de ideas desde el inicio. El Rugby Club Valencia dominó territorio y ritmo en los primeros compases, mostrando orden defensivo y eficacia en los momentos clave. Juan Cruz se mostró muy seguro a palos, sumando puntos fundamentales para abrir brecha en el marcador, mientras que el equipo encontraba fluidez en el juego dinámico, con Theo marcando el tempo desde la posición de medio melé y gestionando con criterio cada posesión.

La primera parte fue claramente valenciana. Con disciplina, buena presión defensiva y una circulación ágil de balón, el Valencia logró irse al descanso con ventaja, dejando sensaciones muy positivas en todas las fases del juego.

Segunda mitad

Tras la reanudación, Hernani dio un paso al frente. El conjunto vasco aumentó la intensidad, cargó el juego sobre su delantera y comenzó a ganar metros con mayor continuidad. Durante muchos minutos fue superior territorialmente, obligando al Valencia a multiplicarse en defensa, cometiendo golpes de castigo que pasaron factura a la estructura del equipo. Sin embargo, el Valencia supo mantener la calma en los momentos de mayor presión. La solidez defensiva y la efectividad en las oportunidades disponibles permitieron conservar la ventaja en todo momento, incluso cuando el empuje local apretaba el marcador.

Juan Cruz volvió a ser determinante con su acierto al pie, mientras que Theo sostuvo al equipo con una dirección inteligente, alternando juego corto y largo y dando oxígeno en fases complicadas. El compromiso colectivo en defensa terminó de asegurar un triunfo trabajado y de gran mérito ante un rival siempre competitivo.

Clasificación

Con esta victoria, el Rugby Club Valencia se posiciona séptimo del grupo con un partido menos, manteniéndose plenamente en la pelea y reforzando su confianza de cara al tramo decisivo de la competición.

Noticias relacionadas

Clasificación. / FERUGBY

El próximo compromiso será este sábado en Quatre Carreres frente a Cisneros, una nueva oportunidad para seguir sumando ante su afición y consolidar la buena dinámica mostrada.