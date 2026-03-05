Jorge Momparler (CN Jávea), subcampeón de la Copa de España de iQFoil Juvenil

El regatista del Club Náutico de Jávea, Jorge Momparler, se proclamó subcampeón de la Copa de España de iQFoil Juvenil en la bahía de Cádiz. La competición se ha celebrado en el marco de la 21ª Semana Olímpica Andaluza.

La Copa de España de iQFoil Juvenil se celebró en el marco de la 21ª Semana Olímpica Andaluza. / RFEV

Jorge Momparler se colgó la medalla de plata nacional gracias a la regularidad demostrada en las siete pruebas completadas a lo largo del campeonato, manteniéndose en todo momento en los puestos de cabeza y confirmando el excelente momento deportivo que vive en esta exigente modalidad olímpica. "Vuelvo de Cádiz con la medalla de subcampeón en la Copa de España y con todas las ganas de seguir trabajando y mejorando cada día", señaló Jorge Momparler tras la regata.

Junto a él también estuvo compitiendo su hermano, Pablo Momparler, quien firmó una 8ª posición, logrando situarse en el Top 10 de la flota tras una competición muy disputada. Pablo destacó: "Muy contento y orgulloso con este resultado. Aun así, con ganas de más y motivado para seguir trabajando y luchando por estar cada vez más arriba".

Jorge y Pablo Momparler. / RFEV

Año clave

Este resultado llega, además, en un año clave para Jorge Momparler, quien ha sido seleccionado para integrarse en el Proyecto 2032 de la Real Federación Española de Vela, el programa nacional de alto rendimiento orientado a la preparación de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 (Australia) en la modalidad de iQFoil.

Desde el Club Náutico de Jávea se mostró una gran satisfacción por estos resultados, que reflejan el trabajo constante tanto de sus regatistas como del equipo técnico que trabaja con ellos en el día a día. Estos éxitos ponen de manifiesto la solidez de la cantera juvenil del club y su apuesta decidida por la formación y proyección de jóvenes deportistas en el ámbito nacional e internacional.