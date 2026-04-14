Daniel Monfort, subcampeón del mundo de medio maratón marcha con España

España, con un equipo formado por el castellonense Daniel Monfort, los madrileños Diego García Carrera y Álvaro López y el catalán Paul McGrath logró en Brasilia (Brasil) la medalla de plata en los Campeonatos del Mundo de marcha por países en la distancia de medio maratón.

La victoria masculina por países fue para Japón, impulsada por los resultados de Kento Yoshikawa (5º), Toshikazu Yamanishi (7º), bicampeón mundial y poseedor del récord mundial tanto en los 20 km como en la media maratón, y Tomohiro Noda (8º), seguido de España y China, tercera.

El equipo femenino español también se colgó la medalla de plata, con un quinteto muy novedoso. Junto a la veteranía y experiencia de Antía Chamosa y Lidia Sánchez-Puebla, curtidas en numerosos campeonatos, debutaban con el equipo absoluto tres jóvenes marchadoras que hace dos años habían logrado el título mundial Sub-20 por equipos en Antalya: Aldara Meilán, Sofía Santacreu y Griselda Serret. Una exultante Aldara Meilán, aún sin haber cumplido los 19 años, firmaba la mejor carrera de su vida con una tercera posición (1:35:98) individual.

Clasificación individual

El vencedor, a nivel individual, fue el italiano Francesco Fortunato, que ya hace dos años, en esta misma competición, fue bronce en el relevo mixto de maratón. En esta ocasión se llevó el triunfo con un crono de 1h27:25, secundado en el podio por el etíope Misgana Wakuma (1h27:33) y el brasileño Caio Bonfim (1h27:36).

Los marchadores españoles rindieron a un gran nivel. Diego García Carrera, campeón nacional de la distancia, llegó a ir segundo a falta de cinco kilómetros pero no pudo aguantar el ritmo en ese tramo final y acabó noveno con 1h28:55. Un puesto por detrás Álvaro López, campeón de España de 20 km marcha en 2025, hizo 1h29:08.

Paul McGrath, medallista de bronce en el Mundial de Tokio 2025 en 20 km marcha, ya brilló en el anterior Mundial por países en Antalya hace dos años, cuando fue segundo individual. Esta vez no pudo estar en la cabeza de carrera y acabó vigésimo con 1h30:34. La joven promesa Daniel Monfort, de veinte años, terminó en el puesto 45 con 1h36:18.

Estreno de las pruebas de medio maratón

La cita mundialista, que por primera vez se celebró en Sudámerica desde su primera edición en 1961, llegó con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35 km, el campeonato estrenó las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

Bronce del equipo masculino en el maratón del Mundial de marcha

Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y José Manuel Pérez, los tres integrantes del equipo español de maratón de marcha, lograron este domingo la medalla de bronce por países en el Campeonato del Mundo de la especialidad que se disputa en Brasilia (Brasil).

El primero de los tres españoles en entrar en meta fue Manuel Bermúdez, que fue duodécimo con 3h13:10, un puesto más arriba que el gallego Daniel Chamosa, que entró a la vez con el mismo crono. José Manuel Pérez, el campeón nacional de la distancia, fue decimosexto con 3h13:39.

Por equipos la victoria fue para Japón, impulsada por el triunfo individual de Hayato Katsuki con 3h04:58, seguido de Italia.

A nivel individual Katsuki fue vencedor, acompañado en el podio del ecuatoriano David Hurtado, que hizo récord de área sudamericano con 3h05:57. Cerró el podio el también japonés Kazuya Wai con 3h06:03.

En el maratón femenino, triunfo de la ecuatoriana Paula Milena Torres (3:24:37), por delante de la italiana Sofia Fiorini (3:25:42) y la también ecuatoriana Nathaly León (3:31:47). Por equipos, título para Ecuador, por delante de Italia y Brasil.

Dos medallas de chocolate en los 10 km Sub'20

En las pruebas de 10 km Sub'20, cuarto puesto para los equipos masculino y femenino de España. En hombres, Pablo Zárate (42:11) fue octavo, Eloi Martín (42:21), décimo, y César Hidalgo (42:57), decimocuarto.

Y en mujeres, Irene Vega fue decimotercera con 49:17 y Gina Torres, vigésima quinta con 51:39. Por equipos, triunfos de Italia en la categoría masculina y de China en la femenina.

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Medallistas españoles en Basilea. / RFEA | Sportmedia

Resumen

El Campeonato del Mundo de marcha por equipos se cerró con un balance muy destacado para #EspañaAtletismo, que logró tres medallas por equipos (dos platas y un bronce) y otro bronce individual para Aldara Meilán en media maratón, confirmando el gran momento de la marcha española en el panorama internacional. AdemásEspaña situó ocho finalistas, ocupando la séptima posición en el medallero global y la quinta en la clasificación por finalistas.