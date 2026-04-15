LA NUCÍA PLAY

El pabellón Camilo Cano de La Nucía acogió el Campeonato de España Máster de Karate

El Campeonato de España Máster de Karate reunió a 434 deportistas procedentes de todas las comunidades autónomas, quienes compitieron en las modalidades de kata y kumite. El pabellón Camilo Cano de La Nucía acogió esta competición instalando 6 tatamis de competición en su pista central y el público disfrutó de espíritu deportivo y el ambiente de compañerismo y respeto durante todo el fin de semana. En el medallero final la Comunidad de Madrid se impuso en el primer lugar con 20 medallas, seguida de la Comunitat Valenciana 15 y Asturias en tercer lugar con 14 medallas. Más información