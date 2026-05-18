Victoria, Amparo, Ana i Mar jugaran les semifinals de l'Individual
Les eliminatòries de quarts de final celebrades en els trinquet de Xàbia i Rafelbunyol van deixar les classificacions i aparellaments de la pròxima ronda
Amparo va ser la primera a aconseguir la classificació a semifinals després d'imposar-se amb sabatera a Mireia Badía. La de Massamagrell arribava amb ganes de donar la sorpresa després d'eliminar en la prèvia a Maria, vigent campiona de l'Individual Sub-23. Però es va trobar davant a una mitgera de Moncada molt preparada per a evitar esglais i que es va assegurar sense contemplacions el 25-00. “He entrenat bastant l'Individual, m'he preparat les coses que menys domine i he entrat amb ganes”, explicava Amparo.
La segona partida en el trinquet de Xàbia va estar molt disputada amb Mar eliminant a Natalia, una de les candidates a estar en la següent ronda (25-10). Molt de desgast en l'inici fins a arribar al 10-10, on la de Bicorp va poder per fi prendre la davantera. Mar va agafar avantatge amb dos jocs consecutius per a derrotar a la de Navarrés, fent valdre la seua experiència en el torneig. Així ho reconeixia la de Bicorp: “Hem fet un primer joc molt disputat que ha sigut per a Natalia, i mentalment ha sigut dur perquè estava morta. Conforme ha anat la partida he aconseguit dosificar-me més”.
En el torn de la vesprada, el trinquet de Rafelbunyol va acollir altres dos partides que van acabar per la via ràpida. La primera va ser per a Victoria, qui va aconseguir superar per 25-00 a una Júlia que venia de guanyar a Clara i Anabel en les rondes prèvies. La de Tavernes de la Valldigna ho va lluitar, però no va poder fer-li cap joc a la vigent campiona.
La pitjor notícia de la jornada va arribar en la segona partida. Myriam va notar una punxada en l'arrancada de l'eliminatòria que la va obligar a abandonar. Ana ja portava dos jocs en el marcador i les molèsties de la jugadora de l'Alqueria d'Asnar van obligar a acabar la partida abans d'hora.
Iván remunta a Marrahí
Iván va complir amb nota en el seu debut del Individual de raspall 2026. El trinquet d'Oliva va acollir la primera partida entre el jugador d'Ontinyent i Marrahí, corresponent als quarts de final del Grup B. El mitger de Castelló va començar molt millor que el seu rival, que va tindre el dau en el primer joc i va acabar cedint-lo. Marrahí va posar la directa amb dos jocs consecutius i sense donar opcions des de la treta (0-10).
La partida no es va acabar ací perquè Iván sempre va mantindre la calma jugant de menys a més i sumant els cinc jocs de forma consecutius per a fer-se amb la primera victòria del grup, igualant a Seve que va jugar dissabte contra Lorja.
El resto d'Ontinyent admetia les dificultats en l'inici: “Comence sense jugar res. No em trobe còmode i no em col·loque bé per a raspar, moltes pilotes no les tanque tanc i van pel mig. Julio comença molt fort i contra un jugador com este has d'estar igual. Després pega un baixonet que aprofite. L'Individual és molt llarg, tinc experiència en estes partides i sé que pots començar malament però la partida pot girar-se en qualsevol moment”.
- Directo: Real Sociedad - Valencia CF: LaLiga EA Sports, en vivo
- Valencia Basket: ¡Campeonas de la LF Endesa!
- Carlos Corberán responde sobre Europa: 'Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera llegado antes
- Alineaciones probables del Real Sociedad - Valencia CF
- Remontada en Anoeta para dar Guerra por la Conference League
- Estas son las opciones de Conference League y permanencia del Valencia CF
- Las notas (locas) de los jugadores del Valencia CF en la victoria contra la Real Sociedad
- El Levante UD lo tiene a un paso. ¡Solo una combinación de cuatro resultados le mandaría a Segunda División!