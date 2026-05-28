La Nucía acoge el Mundial de FIT KID IDF con más de 1.800 bailarines

Del 27 al 31 de mayo “La Nucía, Ciudad del Deporte” acoge el XXIV Campeonato del Mundo de la International Dance Federation (IDF) en la modalidad de FIT KID. Un campeonato mundial de FITKID que reúne a 1.800 bailarines de 16 países diferentes, con competición en los dos pabellones nucieros. 5 días de intensa competición, retransmitido en directo por streaming: https://www.youtube.com/channel/UCL3cB9uGF-AIu2qooQjphrg

El miércoles 27 de mayo por la tarde se realizó la Gala de Inauguración del Mundial de FitKid en con el “Desfile de Naciones” por la avenida principal de la Ciutat Esportiva y después en el Pabellón Camilo Cano. El acto de apertura contó con la intervención de Alexander Gladish, presidente de la International Dance Federation (IDF); ⁠Alicia López, presidenta de la organización Fit Kid España y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También fueron presentados los miembros del jurado de este Mundial de diferentes nacionalidades, dónde el español Franky Frosties, fue el más aclamado por el público asistente, que llenó las gradas del Camilo Cano.

Pabellón lleno durante la ceremonia de apertura del Mundial en Pabellón Camilo Cano de La Nucía. / AYTO. DE LA NUCÍA

Para concluir la inauguración hubo dos actuaciones. La primera una actuación de baile español de la Academia de Danza Beatriz Vaello de La Nucía y de Nerea Seda, campeona Júnior FitKid 2025.

Nerea Seda, campeona Junior FitKid 2025, durante la exhibición en la apertura del Mundial. / AYTO. DE LA NUCÍA

“Gran retorno económico y promoción para La Nucía”

En su intervención Bernabé Cano, alcalde de La Nucía destacó la gran importancia de ser sede de este gran mundial de baile deportivo FitKid. “La celebración de este Campeonato del Mundo constituye una extraordinaria oportunidad para proyectar internacionalmente la imagen de La Nucía como Ciudad del Deporte y como referente en la organización de grandes eventos deportivos y culturales. Un evento con una gran repercusión mediática y económica en La Nucía y comarca, ya que los 1.800 deportistas viajan hasta aquí junto con sus familias y entrenadores, durante cinco días de competición. Un gran retorno económico y una gran promoción” concluyó Cano.

1.800 deportistas de 16 países

Un campeonato mundial de FITKID que reúne a 1.800 bailarines de 16 países diferentes: Albania, Armenia, Bulgaria, Croacia, Estonia, Hungría, Inglaterra, Irlanda, España, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Moldavia, Polonia, Turquía y Ucrania.

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La competición se desarrolla en los dos pabellones (Muixara y Camilo Cano) de “La Nucía Ciudad del Deporte” hasta el próximo domingo 31 de mayo, en horario de mañana y tarde. Las entradas se pueden adquirir a través de: https://fitkid.org/evento/idf-wch26-spain/ o en las taquillas de pabellón Camilo Cano.