Jessica Guerrero Ballester, ganadora de la pasada edición de la Carrera de la Mujer, nació en Elche (Alicante) hace 40 años y desde los 23 practica deporte. “Empecé a los 23 años en triatlón y me pasé al atletismo hace 5 años, a los 35. El cambio se debió a que tuve a mi hijo y no tenía suficiente tiempo para entrenar triatlón, ya que son 3 disciplinas y requiere de mucho tiempo y dedicación. Correr es lo que más me gusta y por eso decidí centrarme en el atletismo”.

La atleta del Cárnicas Serrano no podrá defender este domingo 7 de junio su corona en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia debido a una lesión de la que está recuperando. “Espero poder empezar a correr en un par de semanas, prepararme durante el verano para competir ya en condiciones la próxima temporada”.

La atleta del Cárnicas Serrano fue la primera en cruzar la meta el pasado año. / SD

Jessica rememora para Superdeporte su Carrera de la Mujer de la pasada edición: “El año pasado disfruté mucho de la carrera. Fue un gran espectáculo y la organización fue perfecta. Tuve el privilegio de ir en cabeza toda la carrera y fue muy emocionante ver a tanta mujer correr junta. Por desgracia, vengo de una lesión deportiva y este año no podré estar allí”. “Cruzar la meta en cabeza fue muy emocionante. La carrera salió mucho mejor de lo esperado. Venía de hacer una semana de carga dura y sabía que no estaría al cien por cien. No obstante, el ambiente me animó mucho y me hizo correr muy bien. No solamente la entrada a meta, fue muy emocionante ir en cabeza por las calles de Valencia desiertas y con el coche de carrera delante. Eso no ocurre nunca porque el coche va con los chicos, pero en esta carrera, al ser solo chicas tuve ese privilegio”, añadió la atleta.

Redacción SD

Este año, la Carrera de la Mujer estrena nuevo circuito y aunque Jessica Guerrero no podrá disfrutarlo no duda de que “será genial”.

Carrera de la Mujer 2025: Las mejores imágenes del evento / F. Bustamante

De su preparación de las carreras, la ilicitana destaca: “Las preparo con una buena planificación y un entreno ajustado al objetivo y distancia que queremos conseguir“.

Jessica Guerrero Ballester, en una carrera. / SD

Por último, respecto al carácter solidario de la Carrera de la Mujer, la deportista del Cárnicas Serrano comentó: “Todas las competiciones que tienen un carácter solidario son muy especiales y dotan a la competición de un ambiente y energía especial. Esta carrera, además del carácter solidario la hace muy especial al correr tanta mujer junta, de diferentes edades, condiciones, ritmos...eso lo hace muy especial”.

Hora, día y recorrido de la Carrera de la Mujer Valencia 2026

Este domingo 7 de junio, a partir de las 9:00 horas, miles de mujeres recorrerán 5 kilómetros por la ciudad del running, que esta edición, además de estrenar fecha en el calendario, llega con novedades en su circuito.

La salida de la prueba se mantiene en la Avenida Ingeniero Manuel Soto, y el circuito transcurrirá por las calles Juan Verdeguer, Baleares, Menorca y Serrería, hasta llegar a la Avenida de los Naranjos. Desde ahí, las corredoras llegarán a la calle José Ballester Gozalvo, para ir en paralelo a la playa hasta la meta, que este año se sitúa junto al IES Isabel de Villena.

El nuevo circuito de la Carrera de la Mujer de Valencia destaca por su trazado totalmente llano y muy fluido, con largas rectas y amplias avenidas que permitirán a las participantes disfrutar de un ritmo cómodo y constante durante los cinco kilómetros.