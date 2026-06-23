El Nacional de Halterofilia en La Nucía reunió a 155 deportistas

Los mejores levantadores y levantadoras nacionales participaron en el Campeonato de España Absoluto de Halterofilia, celebrado en el Pabellón Muixara de La Nucía. 155 deportistas compitieron en dos intensas jornadas en este nacional, dónde destacaron Erik Gaudamud (triple récord nacional), Marcos Ruiz y Garoa Martínez. Así como varias mínimas para Mundiales y Europeos como las logradas por María Olalla y Kilian Gallart. Fue la primera competición de este deporte que se desarrollaba en “La Nucía, Ciudad del Deporte” y fue retransmitida en directo por streaming por el canal de la federación.

Este Nacional de Halterofilia fue organizado por la Real Federación Española de Halterofilia, con la colaboración de la Federació d’Halterofília de la Comunitat Valenciana, Comité Olímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.

Mínimas para Mundiales y Europeos

Varios atletas aprovecharon el Nacional de La Nucía para sellar su billete a las grandes citas internacionales. La gran protagonista fue María Olalla, que además de proclamarse campeona de España en 63 kg firmó la mínima para el Campeonato del Mundo Sub-23 y para el Mundial Absoluto. A ella se sumó Malen Monasterio, que logró el título en 53 kg y dejó encarrilada su participación en el Campeonato de Europa Júnior y en el Mundial Absoluto, en una de las actuaciones más completas del día.

María Olalla logró mínimas para Mundial Sub-23 y Mundial Absoluto. / AYTO. DE LA NUCÍA

El cómputo de plazas internacionales se completó con la mínima de Javi Ayuso para el Campeonato del Mundo Absoluto en 85 kg y con la de Kilian Gallart, vencedor en 79 kg, que aseguró su presencia en el Campeonato de Europa Sub-23. El ámbito Júnior también dejó buenas noticias con las mínimas de Aarón Vallejo y Nolan Gallart, que estarán en el próximo Campeonato de Europa de la categoría.

Kilian Gallart, vencedor en 79 kg, que aseguró su presencia en el Campeonato de Europa Sub-23. / AYTO. DE LA NUCÍA

Gaudamund: triple récord nacional

Erik Guadamud se proclamó campeón de España en 94 kg a base de récords nacionales. En arrancada batió el récord de España absoluto, júnior y sub-17, primero con 153 kg y después con 159 kg. En dos tiempos sumó los récords sub-17 y júnior hasta los 190 kg, registros que le permitieron firmar un total olímpico de 349 kg, nueva plusmarca de España absoluta, júnior y sub-17. Un triple récord nacional que sitúa al levantador entre lo mejor de la categoría pese a competir aún en edades de formación.

Publicación de Facebook sobre Erik Guadamud, campeón de España en 94 kg.

Los premios a las mejores marcas del campeonato, que pusieron rostro al gran momento que atraviesa el equipo nacional. En categoría masculina, el galardón fue para Marcos Ruiz, distinguido el sábado con el Laurel Olímpico, que reafirmó su condición de mayor referente de la halterofilia española por delante del propio Erik Guadamud y de Javier González. En categoría femenina, el premio recayó en Garoa Martínez, campeona de España en 69 kg, seguida de María Olalla y Malen Monasterio, dos de las protagonistas de la primera jornada, donde ambas firmaron sus mínimas para los próximos compromisos mundiales y europeos.

Garoa Martínez, compitiendo en La Nucía. / AYTO. DE LA NUCÍA

Junto a Guadamud y Garoa Martínez, la última jornada coronó a nuevos campeones de España como José María Arriaga (71 kg) y Lucía Fandiño (77 kg), en una sesión que confirmó la profundidad del relevo nacional en las distintas categorías de peso.

Madrid y Cataluña

En la clasificación por federaciones, la Federación Madrileña se impuso en categoría masculina, por delante de la Gallega y la Valenciana, mientras que en categoría femenina el triunfo fue para la Federación Catalana, seguida de la Valenciana y la Madrileña.

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Publicación de Facebook de Fede Halter.

Con esta jornada se cierra un Campeonato de España Absoluto que reunió en La Nucía a los mejores levantadores y levantadoras del país y que deja un buen balance con marcas mínimas conseguidas para afrontar el calendario internacional de los próximos meses.