Presentación del Trofeo SM. La Reina de vela
El ‘XXVII Trofeo SM la Reina - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’, regata organizada por el Real Club Náutico de Valencia, afronta estos dos próximos fines de semana una edición de récord con más de 130 barcos inscritos, superando la cifra de 126 que se alcanzó en la edición que coincidió con la celebración de la 32ª Copa América en Valencia en 2007. Del 26 al 28 de junio se disputa la prueba Offshore ORC A2 (con 22 barcos), mientras que las pruebas Inshore ORC y J80 (clases ORC 0, 1, 2, 3 y 4, Sportboat, J80, Open y Promoción, con 110 embarcaciones) se desarrollarán del 3 al 5 de julio. La cita fue presentada este jueves 25 de junio en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia con la presencia de María José Catalá, alcaldesa de València; Luis Cervera, director general de Deporte; Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València; el comandante naval de València y Castellón, Jesús Otero; Andrés Arlandis, presidente del Real Club Náutico de Valencia; y Rafel Chirivella, director de la regata. Más información