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Éxito de los Gay Games Valencia 2026

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Éxito de los Gay Games Valencia 2026

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La XII edición de los Gay Games ha finalizado con éxito con un total de 19.000 medallas entregadas y más de un 90% de ocupación media. València despidió el pasado sábado este evento deportivo y cultural en una ceremonia que tuvo lugar en la Fonteta. La cita ha reunido en la ciudad, entre el 27 de junio y el 4 de julio, a más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades, con el apoyo de 800 personas voluntarias. España cierra la edición con mayor participación nacional de la historia y sube al podio en disciplinas deportivas como ajedrez, vóley playa, baloncesto, atletismo, natación, aguas abiertas y las pruebas de 5K y 10K. Más información

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