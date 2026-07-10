La Piscina Climatizada de La Nucía abre inscripciones para su reapertura en septiembre

Las obras de reparación y mantenimiento de la Piscina Climatizada han entrado ya en su recta final, ya han superado el 80% de ejecución y ya han empezado a llenarse las piscinas.

Ya han empezado a llenarse las piscinas. / AYTO. DE LA NUCÍA

La instalación deportiva reabrirá sus puertas en septiembre, por lo que ya ha abierto inscripciones, para sus abonos y cursos de natación para la temporada 2026-2027, a través de su página web: https://lanuciapiscina.es/ y también en la oficina de punto de acceso a la piscina de verano, así como a través de sus redes sociales @piscinalanucia (Instagram)

Estas obras de reparación y mantenimiento de la Piscina Climatizada suponen una inversión de más de 1,5 millones de euros por Emtesport, nueva empresa que gestiona la Piscina Climatizada de La Nucía.

La instalación deportiva reabrirá sus puertas en septiembre, por lo que ya ha abierto inscripciones, para sus abonos y cursos de natación para la temporada 2026-2027. / AYTO. DE LA NUCÍA

Este jueves 9 de julio han visitado la Piscina Climatizada Matzalen Laskibar, CEO Emtesport, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes, junto a técnicos municipales y técnicos de la empresa, para ver la evolución de la actuación.

“Más cerca de su reapertura”

“La reapertura de la Piscina Climatizada de La Nucía está más cerca, queda menos de dos meses, para que reabra sus puertas en el mes de septiembre. La empresa ya ha abierto inscripciones en la nueva web de la Piscina Climatizada para que puedan inscribirse todas las personas interesadas en este espacio deportivo, de ocio y salud. Las obras han entrado ya en su recta final y está suponiendo una transformación general y estructural de la Piscina Climatizada. El objetivo final es dar el mejor servicio a los usuarios y usuarias y que la instalación siga siendo un referente, totalmente renovada” afirmó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

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Actuación global

Esta actuación en la Piscina Climatizada de La Nucía es una renovación muy importante tras 20 años de uso. Una transformación general y estructural, en la que se está renovando toda la maquinaria e infraestructuras como la climatización y deshumificadora, etc., así como conducciones, placas solares, y la mitad de la cubierta de la instalación, etc. De hecho esta mañana se estaba procediendo al llenado del vaso principal de la instalación para iniciar de este modo las verificaciones de la piscina. Destacar también la renovación de los gimnasios y salas de actividades colectivas, así como la ampliación de la cafetería.