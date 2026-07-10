LEVANTE TV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Presentación del evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer'

El evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer', organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', da el pistoletazo de salida a su 11ª edición del próximo 18 de octubre.