Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram
Presentación del evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer'

Presentación del evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer'

LEVANTE TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Presentación del evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer'

LEVANTE TV

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

El evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer', organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', da el pistoletazo de salida a su 11ª edición del próximo 18 de octubre. 

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents