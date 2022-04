Jarro de agua fría para Carlos Alcaraz que dice adiós al Masters 1000 de Montecarlo a las primeras de cambio. El murciano no ha podido superar este miércoles 13 de abril al estadounidense Sebastian Korda en la segunda ronda cayendo por 7-6, 6-7 y 6-3. Alcaraz, número 11 del mundo partía como uno de los grandes favoritos en el tercer Masters 1000 de la temporada tras conquistar el Masters 1000 de Miami. El cambio de superficie, de pista rápida a tierra batida, no le ha sentado bien al murciano que dice adiós al sueño de conquistar su cuarto título y su segundo Masters 1000. Para Alcaraz la derrota ante Korda supone la tercera de este año. La eliminación de Alcaraz se une a la de Djokovic que al igual que el murciano, no pudo superar la segunda ronda.