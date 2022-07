Novak Djokovic logró este domingo el 21º título de Grand Slam de su carrera al ganar a Nick Kyrgios en la final de Wimbledon. Un éxito que le hace olvidar en parte su ausencia del Australian Open, pero que no le impide seguir con el calendario condicionado por su decisión de no vacunarse.

Y es que el serbio tiene claro que, de no cambiar la normativa actual en Estados Unidos, no podrá jugar el US Open y, por tanto, se quedaría sin opción de igualar los 22 títulos de Grand Slam de Rafa Nadal, al menos este año. Una situación de la que, sin embargo, podría beneficiarse la Copa Davis y València, que acogerá la competición de selecciones con España y Serbia del 13 al 18 de septiembre.

El propio Djokovic abrió la puerta a esta posibilidad tras ganar Wimbledon. "A partir de mañana (por hoy lunes) estaré de vacaciones y espero tener buenas noticias de Estados Unidos. Si no puedo jugar el US Open tengo que ver lo que hago. Puede ser la Copa Davis, la Laver Cup... No voy a jugar torneos por jugarlos ni por sumar puntos. No estoy vacunado ni tampoco tengo intención de vacunarme. Pedir una exención médica no es realista.

Poco margen entre competiciones

Cabe recordar que el US Open termina el 11 de septiembre y que la Fase de Grupos de la Copa Davis en València se disputará del 13 al 18 de septiembre, por lo que apenas tendría margen un supuesto finalista del Grand Slam estadounidense. La Laver Cup, por su parte, está prevista del 23 al 25 del mismo mes.

En el grupo de España, además de Serbia, competirán también las selecciones de Canadá y Corea del Sur.