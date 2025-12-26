SOLIDARIDAD
La tradición más entrañable de Roberto Bautista
Como desde hace cinco años, el tenista ha compartido una emotiva mañana con los premiados del Concurso Navideño de Relatos Cortos organizado por el Hospital General Universitario de Castellón, antes de arrancar la temporada en Australia
M. P.
Ya es tradición, y bonita. Roberto Bautista Agut ha apadrinado, por quinto año consecutivo, el Concurso Navideño de Relatos Cortos organizado por el Hospital General Universitario de Castellón y ha otorgado los premios a los ganadores de las diferentes categorías.
Premiados
La edición de este año ha girado en torno a la temática “Salud y Solidaridad”, concediendo el jurado cuatro premios: en la categoría de profesionales del Departamento ha recaído en Sergio Guerrero Monfort, por su escrito ‘La fuerza de la comunidad’; en la segunda categoría, paciente adulto, el premio ha sido para Miguel Alayrach Martín, por ‘La nota’; en la categoría de relato infantil/juvenil, para pacientes pediátricos, ha habido doblete con ‘Un somriure imperfect’, de Neus Ribes Vallés y ‘Amigas hasta la médula’ de Isella López Guzmán.
Valoración
Roberto Bautista Agut ha puesto en valor “el importante trabajo de todos los sanitarios y trabajadores del hospital, todavía más en estas fechas” y ha felicitado a los premiados de esta quinta edición y ha compartido conversación con los participantes, la Comisión de Humanización y el equipo directivo del Departamento de Salud de Castellón.
El próximo lunes 29 Bautista Agut viaja hacia Australia para arrancar la temporada 2026, y este certamen es una cita ya fija antes comenzar el nuevo año.
Trayectoria
Roberto Bautista Agut es poseedor de 12 títulos ATP y en 2019 logró, junto con el equipo español, el título de campeón de la Copa Davis. Comenzó 2020 como número 9 del mundo, su mejor posición hasta la fecha; actualmente ocupa el puesto número 92 del ranking mundial.
