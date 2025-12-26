La tradición más entrañable de Roberto Bautista

Ya es tradición, y bonita. Roberto Bautista Agut ha apadrinado, por quinto año consecutivo, el Concurso Navideño de Relatos Cortos organizado por el Hospital General Universitario de Castellón y ha otorgado los premios a los ganadores de las diferentes categorías.

Premiados

La edición de este año ha girado en torno a la temática “Salud y Solidaridad”, concediendo el jurado cuatro premios: en la categoría de profesionales del Departamento ha recaído en Sergio Guerrero Monfort, por su escrito ‘La fuerza de la comunidad’; en la segunda categoría, paciente adulto, el premio ha sido para Miguel Alayrach Martín, por ‘La nota’; en la categoría de relato infantil/juvenil, para pacientes pediátricos, ha habido doblete con ‘Un somriure imperfect’, de Neus Ribes Vallés y ‘Amigas hasta la médula’ de Isella López Guzmán.

Valoración

Roberto Bautista Agut ha puesto en valor “el importante trabajo de todos los sanitarios y trabajadores del hospital, todavía más en estas fechas” y ha felicitado a los premiados de esta quinta edición y ha compartido conversación con los participantes, la Comisión de Humanización y el equipo directivo del Departamento de Salud de Castellón.

El próximo lunes 29 Bautista Agut viaja hacia Australia para arrancar la temporada 2026, y este certamen es una cita ya fija antes comenzar el nuevo año.

Trayectoria

Roberto Bautista Agut es poseedor de 12 títulos ATP y en 2019 logró, junto con el equipo español, el título de campeón de la Copa Davis. Comenzó 2020 como número 9 del mundo, su mejor posición hasta la fecha; actualmente ocupa el puesto número 92 del ranking mundial.