El RCN de Valencia fue la primera parada del Circuito de Minitenis El Corte Inglés

Las instalaciones del Real Club Náutico de Valencia han sido la primera parada del Circuito de Minitenis El Corte Inglés, que cuenta con la participación de niñas y niños de 6 a 8 años de los principales clubs de tenis de la ciudad de Valencia y su área metropolitana. En sus siguientes etapas el Circuito visitará el GTennis Academy el 28 de febrero, el Club Español de Tenis el 28 de marzo y, por último, el Club de Tenis Valencia el 25 de abril, que acogerá también la Fiesta de Clausura.

Los Prebenjamines de los cinco clubes participantes se inician en la competición gracias a este Circuito, que constituye una primera oportunidad para conocer a otros aficionados y aprender otras formas de jugar.

Sistema de competición

Con ocho jugadores por equipo, los partidos se disputan por parejas en formato Round Robin. Cada pareja rota con su compañero de equipo disputando un máximo de dos puntos jugando super tie-breaks en un tiempo de cinco minutos por partido para, seguidamente, jugar con el resto de las parejas del otro equipo.

El objetivo del Circuito de Minitenis El Corte Inglés es que los niños de diferentes escuelas de cada Club que están en proceso de aprendizaje tengan la oportunidad de dar sus primeros pasos en la competición, añadiendo el valor de participar en una liga que se disputa por equipos y la ilusión de jugar contra niños de otros clubes.

El objetivo del Circuito de Minitenis El Corte Inglés es que los niños que están en proceso de aprendizaje tengan la oportunidad de dar sus primeros pasos en la competición. / EL CORTE INGLÉS

Clasificación general, después de esta primera jornada

1 - Compite Tennis 12 puntos

2- CT Valencia 8 puntos

GTennis Academy 8 puntos

RC Naútico de Valencia 8 puntos

3- CT Saladar 3 puntos

Noticias relacionadas

4- CT Español 2 puntos