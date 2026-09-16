Jornada de sorpresas en el BBVA Open Internacional de Valencia

La tercera jornada del BBVA Open Internacional de Valencia, que se disputa en el Sporting Club de Tenis del 13 al 20 de septiembre, ha dejado varias sorpresas en el cuadro principal del torneo.

La más destacada es la eliminación de la cabeza de serie número 1 y Top 100 mundial Oksana Selekhmeteva, que perdió en dos sets ante la alemana procedente de la previa Natasja Schunk por 7-5 y 6-4.

Antes, en el duelo de tenistas nacidas en la Comunidad Valenciana, Alicia Herrero se impuso a Lucía Cortez en el choque más largo hasta la fecha, con casi tres horas y un resultado de 2-6, 7-5 y 7-5. Y al comienzo del día ane Mintegi se deshizo de Ariana Geerlings por 6-1 y 6-4.

El choque más emotivo por haberse criado en el club que alberga la competición lo protagonizó Leyre Romero, que se midió a la campeona de la edición de 2021 Martina Trevisan. La valenciana ganó el primer set 6-1, perdió el segundo 2-6 y no puedo remontar el tercero para caer por 6-4.

En la pista 5 tuvieron lugar hasta seis partidos, con Clara Burel, Jennifer Ruggeri e Irene Burillo accediendo a la siguiente ronda a la espera de los enfrentamientos entre Hodzic y Masarova, Steur y Esquiva y Cengiz y Maristany.

Los resultados del certamen pueden seguirse como marcadores en directo y en streaming a través de la web.

Jornada del miércoles

CENTER COURT starts at 10:00 AM

[1] D. Jakupovic (SLO) / N. Karamoko (SUI) vs L. Cortez Llorca (ESP) / A. Herrero Linana (ESP)

NB 11:30 AM [6] L. Romero Gormaz (ESP) OR M. Trevisan (ITA) vs C. Burel (FRA)

[WC] M. Garcia Cid (ESP) vs A. Fita Boluda (ESP) OR Y. Kabbaj (MAR)

NB 4:30 PM [5] A. Lazaro Garcia (ESP) vs A. Mintegi Del Olmo (ESP)

N. Brancaccio (ITA) / V. Erjavec (SLO) vs [2] I. Burillo (ESP) / N. Fossa Huergo (ARG)

COURT 5 starts at 11:00 AM

J. Ruggeri (ITA) vs [8] D. Papamichail (GRE)

NB 1:00 PM [Q] J. Steur (GER) OR [WC] C. Esquiva Banuls (ESP) vs F. Curmi (MLT)

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