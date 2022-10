El entrenador de Valencia Basket, Rubén Burgos, indicó tras la actuación de Ángela Salvadores, que ha conducido a las 'taronja' a la final de la Supercopa LF Endesa en la semifinal ante el Perfumerías Avenida de Salamanca, que vio "muy bien" a la escolta asturiana de 25 años. "A Ángela la he visto muy bien, obviamente. La he visto muy bien en sus cosas, en su talento, en su anotación… pero me ha gustado mucho su esfuerzo defensivo que viene realizando desde la temporada pasada. La verdad que es un placer trabajar con jugadoras así, con sus talentos y que sean receptivas y entrenables", declaró tras la semifinal.

Respecto al partido del equipo, el técnico ha añadio: "Me voy satisfecho del esfuerzo de las jugadoras no solamente en el día de hoy. Con un día y medio que hemos tenido de entrenamientos, una muy buena labor del scouting de los ayudantes… también nos conocemos mucho los equipos de la temporada pasada y algunas cosas que aplicamos que nos han funcionado pese a tener jugadoras nuevas en ambos lados, la esencia y la identidad es la misma". De todos modos, Rubén Burgos cree que el éxito no ha estado simplemente en el partido o en los días de previa, sino en el trabajo en la última fase de la pretemporada, donde el conjunto 'taronja' ha estado golpeado por varias lesiones. "Creo que el plan que hemos seguido no solo ha sido el del partido, ha sido el plan de los últimos 10-15 días de pretemporada, de hacernos fuertes mentalmente por tener bajas y por saber que las opciones de victoria hoy pasaban por creer en nosotras y por ser muy humildes y muy esforzadas. Nuestro 100% era nuestro éxito, nos iba a tener satisfechas y el objetivo tenía que ser ése, que depende de nosotros y no del resultado". Y continuó con relación a la semifinal: "A lo mejor Salamanca hacía hoy mejor partido que nosotras y se llevaba la semifinal, pero dar ese esfuerzo como hemos sido capaces en la última semana trabajando con circunstancias especiales para llegar hoy lo mejor posible creo que lo que nos ha dado opciones de victoria y creer durante el partido. Ha habido momentos malos, hemos tenido que adaptarnos en defensa y en ataque, ver debilidades, corregir el rebote que estaba siendo yo creo que la sangría sobre todo en el segundo cuarto, ahí encajamos el último parcial pero como he dicho, la mentalidad, el saber sufrir, el creer en lo nuestro y en la compañera que tengo al lado nos ha llevado hasta una final más que es un orgullo". La "carrera de fondo" del Valencia Basket empieza cuesta arriba Por otro lado, el entrenador destacó la ayuda de los aficionados desplazados a Vitoria desde las gradas. "Me alegro mucho por la gente que se ha desplazado de Valencia para poder disfrutar los partidos y también estando mañana el equipo masculino jugando aquí cerca".