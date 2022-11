La primera visita al Stark Arena en la Euroliga no llega en el mejor momento para el Valencia Basket, después de encadenar cinco derrotas consecutivas, pero a solo una victoria de los puestos del Top-8, los taronjas deben reaccionar ya para no alejarse del gran objetivo en la competición europea y, de paso, poner fin a un bache que puede seguir minando la confianza de los jugadores si no termina cuanto antes.

"Se tiene que exigir que se dejen la piel en cada partido y a veces no ha pasado" Y qué mejor que hacerlo ante un rival directo, que llega a este duelo con las mismas cuatro victorias, pero que se ha mostrado muy fiable en sus partidos de local, como destacó Mumbrú antes de viajar ayer. «En Belgrado sabemos lo que nos vamos a encontrar, a una afición a tope desde el inicio, es un equipo sólido en casa, tres de sus victorias han sido como locales, tienen un base grande, buenos anotadores, aleros generadores y algún refuerzo bueno para el interior. Tendremos que se constantes en ataque y en defensa». El técnico, sin embargo, suma una nueva baja por la ausencia de Klemen Prepelic por unas molestias en la espalda, aunque podrá disponer ya del repescado Guillem Ferrando, quien viajó junto al resto pese a sumar solo dos entrenamientos con el grupo tras poner fin a su cesión en el Melilla por la lesión de Van Rossom. Una apuesta por un jugador de la cantera que defendió el propio Mumbrú. «Me ficharon para ganar partidos, pero también para sacar jugadores de L’Alqueria. Esa es la filosofía que queremos tener, recurrir a ella cuando tengamos un problema o una lesión», explicó en una rueda de prensa. «Hace cinco años se montó una infraestructura muy grande, somos la envidia de Europa en formación y tendemos a dar la oportunidad a los jóvenes para que entren. Así habrá más Josep Puerto, que ahora es nuestro alero titular en la Euroliga. Será complicado pero haremos lo que haya que hacer», destacó. El técnico recordó que Ferrando ya estuvo con el equipo en el arranque de la pretemporada y que al haber muchos bases pensaron que era mejor cederlo. «Ahora vuelve porque queremos que la posición de base esté bien cubierta y que esté con nosotros. Habrá momentos en los que tenga minutos e intentaremos que entre lo antes posible». Respecto al mal momento del equipo, Mumbrú fue claro al señalar que «hay que hacer autocrítica para mejorar las cosas, seguir una línea de trabajo y saber que salir de esta depende de nosotros, debemos estar preparados para todo. La Euroliga supone un desgaste importante y llega el cansancio a veces pero no hay que buscar excusas y sí seguir trabajando porque la Euroliga es la misma para todos, el Partizan o el Milán también están sufriendo con lesionados». Tres salidas consecutivas Tras una mala racha de resultados como local, con siete derrotas en La Fonteta, los taronjas abren una serie de tres salidas consecutivas para tratar de romper su mala dinámica de resultados y encontrar la inspiración ofensiva que les ha faltado en los últimos encuentros. Y todo ante el equipo que recibe más puntos en la Euroliga (86,9 de promedio). Los precedentes, además, son favorables al cuadro taronja, que siempre ha ganado a este rival en partido oficial. La receta de Claver Por otra parte, la plantilla también es consciente de que urge una reacción y Víctor Claver tiene claro el camino a seguir en estos momentos de falta de confianza y resultados. «Estando juntos y teniendo un objetivo claro es como se sale de esta situación. También debemos simplificar, no intentar hacer muchas cosas. Hay que centrarse en lo básico y luego ya pensar en cosas grandes», Al margen de ello, también pide que cada uno tenga claro su rol. «No es un problema de actitud, hay gente que todavía no entiende su rol. Lo importante es tener una plantilla es que todo el mundo entienda su rol y cómo puede ayudar al equipo y que si no juega no pasa nada porque otro día lo podrá hacer. Ayuda estar juntos y entender lo que queremos hacer como grupo».