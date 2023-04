Sergio Scariolo no pudo repetir la contundente victoria del partido de la primera vuelta en Bolonia y admitió que el Valencia Basket fue claro merecedor de la victoria. "La valoración es muy sencilla, tres cuartos muy igualados, con cosas buenas y no tan buenas, pero en el último cuarto nos hemos quedado sin gasolina, algunos jugadores importantes estaban jugando demasiado, nos faltaba rotación exterior. El Valencia Basket ha tenido más energía, ha ganado y se ha merecido la victoria.

Eso sí, el técnico no cree que hubiera una desconexión de los suyos pensando en el próximo partido de Liga que tienen. "Dominio no ha tenido ningún equipo en tres cuartos, pero ellos han sido más agresivos y han sido mejores, hemos perdido muchos balones, nos faltaban manejadores, los pequeños que marcan el juego. No fue una desconexión voluntaria o pensada, pero ese punto de motivación que los de casa tienen más en un partido sin importancia para la clasificación, lo pone la cancha".

Bajas de los exteriores

Respecto a la falta de fluidez en el juego del Virtus, Scariolo incidió en las bajas de los exteriores. "Intentamos repartir los minutos de una manera lógica, sin sobrecargar a nadie, pero tenemos solo dos bases y un escolta, intentas pensar en algo que puede servirte para más adelante, pero el rival en la Euroliga siempre es muy duro, no puedes ir de muchos experimentos porque si no, te cae una buena. Hay quintetos en la cancha a los que les cuesta jugar porque tienen poca acción en sus manos, pero hay que aceptarlo y entenderlo".

Dudas sobre la próxima Euroliga

Al igual que el Valencia Basket, Scariolo no sabe si podrán volver a la próxima Euroliga como invitados. "Le estás preguntando a la persona equivocada, no tengo noticias, las sensaciones personales no dejan de ser charlas de bar, somos profesionales, ambos equipos tienen poso y solidez y consistencia, afición y ciudad para poder estar, pero otros estarán diciendo lo mismo en este momento. Desde la cancha, lo único que podemos hacer es honrar la competición hasta el final. Los políticos tomarán la decisión, nosotros no tenemos ni voz ni voto".