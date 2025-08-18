Un Valencia Basket - Barça para estrenar el Roig Arena en la Liga Endesa

El Roig Arena se estrenará a lo grande tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa. Y es que si en la máxima competición europea acogerá un primer partido ante la Virtus de Bolonia en la segunda jornada de la competición, en la Liga lo hará días después (el 5 de octubre) contra el Barça del extaronja Joan Peñarroya.

Uno de los duelos más esperados del año que llegará en la jornada 1, en la que la afición taronja podrá ver ya la presentación de un ambicioso proyecto para la próxima temporada, en la que podrían llegar a jugar hasta un máximo de 99 partidos en el caso de llegar hasta el final en cada competición.

Duelo de estrellas en el estreno liguero del Valencia Basket ante el Barça / ACB

Estreno en la Supercopa

El estreno del nuevo proyecto, sin embargo, se dará el último fin de semana con ocasión de la Supercopa Endesa, en la que los de Pedro Martínez lucharán por el que sería el primer título de la temporada.

Para la segunda jornada, el Valencia Basket visitará al Río Breogán, mientras que la Liga Regular la terminará también como local recibiendo en el Roig Arena al Dreamland Gran Canaria, el fin de semana del 28 al 30 de mayo.

Jornadas con horarios unificados

En la última jornada de la primera vuelta (17) se unificarán los horarios de los partidos cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para la Copa del Rey. Aquellos partidos que no tengan dicha incidencia podrán jugarse fuera del horario unificado.

Del mismo modo, en la última jornada de la Liga Regular (34) se unificarán los horarios de los partidos cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para el Playoff y para el descenso. Aquellos partidos que no tengan dicha incidencia podrán jugarse fuera del horario unificado.

Cambios en el calendario

(1) Los equipos que disputen la Final de la Eurocup y la Final de la FIBA Europe Cup disputarán su partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa el martes 5, miércoles 6 o jueves 7 de mayo.

(2) Los equipos que se clasifiquen para la F4 de la BCL disputarán su partido de la 30ª jornada de la Liga Endesa el martes 28, miércoles 29 o jueves 30 de abril.

(3) Los equipos que se clasifiquen para la F4 de la Euroleague disputarán su partido de la 33ª jornada de la Liga Endesa el miércoles 27 de mayo.

Nate Reuvers, ante Edy Tavares durante el tercer partido de la final de la Liga Endesa en La Fonteta. / M. A. Polo / EFE

Playoff Liga Endesa

El Playoff de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.

Los Valencia Basket - Real Madrid

Los dos finalistas de la última Liga Endesa, el Valencia Basket y el Real Madrid, se medirán en la jornada 16 (17 o 18 de enero) y en la 28 (25 y 26 de abril), primero en Madrid y en la segunda vuelta, en el Roig Arena.