La Euroliga 2025 vuelve a escena este viernes para el Valencia Basket. El equipo taronja tendrá por delante un largo desplazamiento hasta Lituania donde se medirá a uno de los clásicos del baloncesto europeo. El Zalgiris Kaunas recibe a un Valencia Basket enrachado y con ganas de ganar margen en la clasificación de esta Euroliga tras las victorias ante el Dubai Basketball y el Fenerbahçe la pasada semana, ambas en un Roig Arena. que se está convirtiendo un fortín para el equipo de Pedro Martínez

Los taronja vivirán su primer compromiso de la semana, puesto que desde el domingo cuando jugaron en Liga Endesa ante San Pablo Burgos no han disputado ningún encuentro. La visita a Kaunas será el primer partido de la semana ante un Valencia Basket, líder de la Liga Endesa.

Respecto a la dinámica taronja en la Euroliga 2025, las dos victorias de la semana pasada lo han dejado con un (5-3) de balance en la zona alta de la clasificación de la Euroliga 2025. Por su parte el Zalgiris Kaunas ha empezado muy bien en la competición continental con un (6-2) que tiene a los lituanos en la segunda plaza de la tabla. Zalgiris tan solo ha perdido contra el FC Barcelona en el Palau Blaugrana y frente al Olimpia Milano en casa.

Omari Moore, en una acción defensiva ante el Fenerbahçe. / Germán Caballero

Zalgiris Kaunas - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en la Euroliga tras doblegar la pasada semana al Fenerbahçe y al Dubais Basketball en el Roig Arena. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues el partido se emitirá en M+ Deportes. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Estas son las opciones para seguir el Zalgiris Kaunas - Valencia Basket de este viernes 7 de noviembre a lasa 19:00. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.