Este sábado a partir de las 11 horas Valencia Basket afronta en la Fonteta su quinto partido de la Liga U. Será un duelo de máxima exigencia ante el Barça Atlètic de Mohamed Dabone, que se ha convertido en el principal atractivo del baloncesto base por sus impresionantes condiciones. Con solo 13 años, el jugador azulgrana mide 2,10m y está generando un impacto mayúsculo sobre la pista desde que comenzó esta competición.

Valencia Basket llega al partido con un récord empatado tras ganar dos partidos y perder otros dos en las cuatro primeras jornadas. Cabe recordar que el conjunto taronja quedó encuadrado en el grupo fuerte de la Liga U y debe codearse, además de con el Barça, con equipos como el Real Madrid, Fundación CB Canarias o Casademont Zaragoza.

Directo | Valencia Basket - Barça Atlètic; Liga U en vivo