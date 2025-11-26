Alexander lidera una victoria taronja que sabe a oro para la segunda fase

Sin lugar a la sorpresa. El Valencia Basket sacó adelante el último partido de la primera fase de la Euroleague Women al imponerse al DVTK HUNTHERM por 81-58. Eso sí, lejos de la aplastante victoria de la primera vuelta en Hungría, las de Rubén Burgos no pudieron romper el partido hasta después del descanso, liderados por una gran Kayla Alexander que llegó hasta los 26 puntos, 11 rebotes y 38 de valoración. Un triunfo que vale su peso en oro, ya que permite a las taronja entrar como segundas en su grupo de la segunda fase, en la que no estará el potente Mersin, eliminado tras caer este martes ante el Zaragoza de forma aplastante (88-58).

De nuevo sin Raquel Carrera tras confirmarse que se ha resentido de sus dolencias en la rodilla derecha y con la baja de Iagupova, Rubén Burgos apostó de inicio por un quinteto con Leticia Romero, Elena Buenavida, Leo Fiebich, María Araújo y Kayla Alexander, quien anotaría nueve puntos en los primeros minutos tras un triple inicial de Araújo en un primer parcial de 14-7.

Burgos empezaba a mover el banquillo pasado el ecuador del primer cuarto, coincidiendo con una pequeña reacción de las visitantes por medio de Miklos, Toman y la extaronja Paula Ginzo, con dos tiros libres que pusieron el 14-13.

María Araújo y Lekovic, en el partido ante el DVTK HUNTHERM / Germán Caballero

Las decenas de aficionados húngaros que se desplazaron con el equipo animaban desde la grada confiando en la sorpresa, aunque Ben Abdelkader devolvió una cómoda renta a las taronja con cuatro puntos seguidos para cerrar el primer cuarto 21-15.

Frenazo y reacción visitante

Seis puntos que, eso sí, se esfumaron en un visto y no visto en la vuelta a la pista, con protagonismo de Ginzo con cuatro puntos seguidos que sirvieron para empatar el partido (21-21).

Un serio aviso para las taronja, que supieron reaccionar después de tres minutos y medio sin anotar con el acierto de Ben Abdelkader, Leti Romero, Alexander y Buenavida desde el tiro libre (29-21).

Nina Aho, desde el 6,75, recortaba diferencias, pero respondía Fiebich con un 2+1 antes de un intercambio de canastas en el que las taronja sufrieron para frenar a Smuda bajo el aro, reduciéndose la diferencias hasta el 38-33 al descanso.

Despegue tras el descanso

El partido no tenía nada que ver con el de la primera vuelta, pero las taronja tampoco querían dejar los deberes para el final y salieron al tercer cuarto con la intención de romper el partido. Y lo lograron con una mayor intensidad defensiva y aprovechando la superioridad bajo los aros, con Alexander y Araújo sumando una y otra vez en la zona.

Las hermanas Tyra y Nina Aho intentaban mantener a las suyas en el partido, pero Ben Abdelkader hurgaba en la herida visitante con un triple que cerró el tercer período con un claro 59-45.

Último cuarto con premio final

Con el partido encarrillado, las taronja acabaron de sentenciarlo al inicio del último cuarto, con un triple de Fiebich y canastas de Lekovic y una Alexander sin errores desde el tiro libre (8 de 8), que llevaban el partido a su máxima diferencia (71-51) tras otra acción de Queralt pasado el ecuador del período.

Marta Llompart, en su debut en la Euroleague Women. / Germán Caballero

Los intentos de recortar diferencias de las húngaras de poco les valían y el Roig Arena acabó celebrando el debut de Marta Llompart en Euroliga a falta de menos de dos minutos para el final, tras haber debutado ante el Leganés en la LF Endesa el pasado fin de semana.

La mallorquina pudo sumar un tiro libre, antes de que la también canterana Paula Saravia anotara la última canasta taronja, que puso el definitivo 81-58. Un resultado que les lleva a pasar como segundas para la siguiente fase, donde coincidirán con el Fenerbahçe, el Olympiacos, el Basket Landes, el Reyer Venezia y el Casademont Zaragoza.